Срна вручит капитанскую повязку одному из болельщиков

Какие вы все умные Кличко 41 а он выдал один из лучших боев. Герои вперёд на ринг хотя бы на р...

Кличко - молодець! Наша легенда й гордість! А братам-каzапам, кремлеботам і ватанам порадив би ан...

За последние 13игр в играх с атлетико реал победил 2раза,так что здесь вероятно будет ничья

Всем кто меня за минусует Я болела ДК но ярмола крут Черноморцу напихал,так грандам и надо а Шахт...

Два раза красива упал в штрафной и лучший игрок тура !!!!ПОЗОР ФУТБОЛ !!!!