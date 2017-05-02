Срна вручит капитанскую повязку одному из болельщиков

Донецкий «Шахтер» объявил конкурс, победитель которого получит капитанскую повязку Дарио Срны с автографом хорватского полузащитника.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить три условия:
1. Написать в комментариях к данной публикации необычное пожелание «оранжево-черным» (короткий стих, кричалку и т. д.).
2. Прикрепить к комментарию фото с клубной атрибутикой.
3. Поделиться публикацией на своей странице.
Автор самого оригинального пожелания получит капитанскую повязку из рук Дарио Срны 6 мая в Харькове на матче с «Зарей»
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