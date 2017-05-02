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Габала продлила контракт с Безотосным

Украинский голкипер будет еще год защищать цвета азербайджанского клуба

  • 02.05.2017 20:07
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gabalafc.az. Дмитрий Безотосный
© gabalafc.az. Дмитрий Безотосный
Азербайджанский футбольный клуб «Габала» продлил соглашение со своим вратарем.
 
Дмитрий Безотосный подписал контракт на еще один год. 33-летний голкипер стал первым футболистом, с кем клуб продлил соглашение.

Вопрос других игроков будет решаться по итогам финала Кубка Азербайджана.
 
Напомним, что украинский голкипер выступает за «Габалу» с января 2015 года.

Источник — Azerisport.com

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