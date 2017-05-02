Габала продлила контракт с Безотосным

Азербайджанский футбольный клуб «Габала» продлил соглашение со своим вратарем.
Дмитрий Безотосный подписал контракт на еще один год. 33-летний голкипер стал первым футболистом, с кем клуб продлил соглашение.
Вопрос других игроков будет решаться по итогам финала Кубка Азербайджана.
Вопрос других игроков будет решаться по итогам финала Кубка Азербайджана.
Напомним, что украинский голкипер выступает за «Габалу» с января 2015 года.
Источник — Azerisport.com
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