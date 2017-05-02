Габала продлила контракт с Безотосным

Азербайджанский футбольный клуб «Габала» продлил соглашение со своим вратарем.



Дмитрий Безотосный подписал контракт на еще один год. 33-летний голкипер стал первым футболистом, с кем клуб продлил соглашение.



Вопрос других игроков будет решаться по итогам финала Кубка Азербайджана.



Напомним, что украинский голкипер выступает за «Габалу» с января 2015 года.