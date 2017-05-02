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Алексей ГАЙ: «Мы все должны друг другу помогать»

Украинский футболист получил благодарность ФНЛ за грамотные действия в экстремальной ситуации

  • 02.05.2017 19:53
  • 484 просмотров
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fckuban.ru. Алексей Гай
© fckuban.ru. Алексей Гай

 

Источник — ФК Кубань

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