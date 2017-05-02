Алексей ГАЙ: «Мы все должны друг другу помогать»



«На 61-й минуте нападающий «Мордовии» Александр Алхазов (№ 33), западение языка, освобождение дыхательных путей, госпитализация», - за этими сухими словами из протокола той встречи стоит самый настоящий подвиг футболиста «Кубани». Алексей Гай не просто оказался в нужное время в нужном месте, но и быстро пришел на помощь потерявшему в результате игрового столкновения сознание сопернику, чем, возможно, спас ему жизнь. Действовать было необходимо в самые первые секунды, еще до того, как врачи команд прибудут в эпицентр событий, и здесь Алексей не подвел.



– Алексей Гай очень быстро сориентировался в ситуации, успев вставить палец между челюстями пострадавшего, тем самым не допустив их спазматического сжатия при запавшем языке, – комментирует руководитель медицинской службы футбольного клуба «Кубань» Александр Линский. – Не сделай он этого в самые первые мгновения после потери соперником сознания, ситуация могла бы получить худшее развитие.



– Награда была символической, самое важное – сам факт и поступок, который совершил Алексей, – говорит президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов. – Важно, чтобы о нём знали. Гай проявил не только смелость в сложной ситуации, но и профессиональные навыки, совершил неординарный поступок. Когда мы его награждали, то он просто улыбнулся.



– Просто такой случай у меня в жизни был не впервые, – признался хавбек желто-зеленых. – Я думаю, что за действия в той ситуации не только я, но и другие участники событий, в частности, наш медицинский штаб, заслуживают большого уважения. В произошедшем нет ничего сверхъестественного, и это точно не повод, чтобы этим как-то гордиться. Все люди разные, и реагируют на ситуацию по-разному. Но в любом случае, мы все должны друг другу помогать.