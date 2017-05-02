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Медведев лучше Нигматуллина и крах чемпионским надеждам ЦСКА

Sport.ua рассказывает самых интересных матчах 26-го тура российской Премьер-лиги

  • 02.05.2017 19:53
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Первая победа «Рубина» за полтора месяца

Команда Хавьера Грасии наконец-то прервала семиматчевую безвыигрышную серию, минимально одолев на выезде «Локомотив». Единственный гол в поединке еще в первом тайме забил Денис Ткачук, откликнувшись на прострел Мийо Цакташа. В целом по игре было видно, что «Рубин», также прервавший и трехматчевую безголевую серию, более мотивирован и просто жаждал одержать столь долгожданную победу.

А вот о «Локомотиве» этого не скажешь. Команда Юрия Семина, проведшая далеко не лучший свой матч весной, всеми мыслями была уже в финальном поединке Кубка России, финал которого с «Уралом» состоится уже сегодня. Что любопытно, «железнодорожники» во второй части сезона еще не побеждали дома, доведя безвыигрышную серию до пяти матчей (три ничьи и два поражения).    

«Локомотив» - «Рубин» 0:1
Гол: Ткачук, 20
«Локомотив»: Гильерме – Игнатьев, Михалик, Пейчинович, В. Денисов – Баринов, И. Денисов – Фернандеш (Миранчук, 46), Коломейцев (Галаджан, 63), Фарфан – Ари (Майкон, 46) 
«Рубин»: Рыжиков – Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин – М’Вила, Цакташ – Жемалетдинов (Бауэр, 90+3), Рочина (Махатадзе, 88), Ткачук (Ахметов, 83) – Канунников
Предупреждения: Фарфан, Баринов – Санчес, Цакташ, Жемалетдинов, Рыжиков

ЦСКА сложил с себя полномочия чемпиона

Имея последний реальный шанс побороться за чемпионство, ЦСКА его упустил. Команда Виктора Гончаренко дома капитулировала своему главному сопернику «Спартаку» и выбыла из чемпионской гонки.

Дерби полностью оправдало свой статус и получилось конкурентным с обеих сторон. «Армейцы» здорово начали встречу, задавив соперника своей активностью на стартовых минутах.

Каким-то чудом хозяева не открыли счет на второй минуте, когда Артем Ребров совершил два классных сэйва после ударов Алексей Березуцкого и в упор от Алексея Ионова, а Александр Головин умудрился не попасть в пустые ворота с острого угла. Затем команде Массимо Карреры удалось выровнять игру и по истечении получаса игрового времени «красно-белые» открыли счет. Отличился Луис Адриано, вышедший на поле впервые за три недели. Бразилец замкнул прострел Ивелина Попова (болгарин отметился двумя ассистами), оставив не у дел Игоря Акинфеева. Это второй гол для экс-форварда «Шахтера» в футболке «Спартака». 

Достаточно быстро ЦСКА оклемался и перед самим перерывом восстановил статус-кво. Бибрас Натхо здорово навесил со штрафного на ближнюю штангу, а Алексей Березуцкий сильным ударом головой вонзил мяч в девятку, проявив инстинкт центрфорварда.

Снова все пошло наперекосяк у команды Виктора Гончаренко, когда в дебюте второго тайма «красно-синие» пропустили второй гол. Гол, к слову, привез Виктор Васин, глупо завозившись с мячом в непосредственной близости от своих ворот. Ошибкой центрбека «армейцев» сполна воспользовался Денис Глушаков, забивший победный гол. Примечательно, что капитан «Спартака» забил в ворота Игоря Акинфеева во второй раз в сезоне.

В дальнейшем ЦСКА хоть и пытался переломить ход встречи, но «Спартак», не реализовавший несколько убойных моментов на контратаках, был куда ближе к тому, чтобы забить третий гол (значительно усилил игру москвичей, вышедший со скамейки Зе Луиш) и окончательно снять все вопросы относительно победителя матча, нежели хозяева были в состоянии сравнять счет.

Таким образом, команда Массимо Карреры во второй раз в сезоне одолела ЦСКА и сделала большущий шаг навстречу чемпионству. Теперь «красно-белым» достаточно будет набрать пять очков в оставшихся четырех поединках, дабы выиграть чемпионский титул, первый с 2001 года. А команде Виктора Гончаренко, потерявшей второе место, теперь надо набирать максимум очков в четырех матчах и надеяться, чтобы «Зенит» совершил где-то осечку. Судьба второго места будет решаться в оставшихся турах.        

ЦСКА – «Спартак» 1:2
Голы: А. Березуцкий, 45 – Адриано, 32, Глушаков, 51
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин (Чалов, 90+2), В. Березуцкий – Вернблум – Фернандес, Фернандес, Головин, Натхо, Набабкин (Тошич, 46) – Ионов (Оланаре, 64), Витиньо    
«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Глушаков, Фернандо – Промес, Попов (Ананидзе, 84), Зобнин – Луис Адриано (Зе Луиш, 46)  
Предупреждения: Васин, Тошич – Джикия, Ещенко

«Ростов» бросился в погоню за «Краснодаром»

Хороший ход набрал «Ростов». «Сельмаши», преодолев пятиматчевую серию без побед, выиграли в третьем домашнем поединке кряду. Одолели подопечные Ивана Данильянца минимально в родных стенах «Амкар». Победный гол во встрече забил Александр Бухаров, для которого этот мяч стал уже шестым, забитым во всех турнирах нынешней весной.

Сам поединок выдался упорным и «Ростову» удалось переломить ход поединка не в последнюю очередь благодаря удалению Бранко Йовичича, оставившего «Амкар» в меньшинстве на старте второго тайма. Отдельно стоит выделить голкипера «желто-синих» Никиту Медведева, установившего рекорд чемпионата России по «сухой» серии. 22-летний голкипер «Ростова» побил рекорд Руслана Нигматуллина в 1999-2000 годах (939 минут), не пропуская уже 952 минуты.       

Благодаря своей победе и неожиданной осечке «Краснодара» в домашнем матче с «Анжи», команда Ивана Данильянца сократила отставание от «быков» до трех очков. При этом у подопечных Игоря Шалимова календарь сложнее – все оставшиеся четыре поединка «Краснодар» проведет на выезде. У «Ростова» есть реальные шансы финишировать в еврокубковой зоне. Борьба за четвертую позицию обещает быть интригующей.

«Ростов» - «Амкар» 1:0
Гол: Бухаров, 57
«Ростов»: Медведев – Терентьев, Симич (Могилевец, 42), Навас, Кудряшов, Байрамян – Препелицэ, Гацкан, Нобоа – Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46)
«Амкар»: Хомич – Милькович (Гиголаев, 65), Зайцев, Занев, Конде, Идову – Баланович (Комолов, 58), Голь, Йовичич – Костюков, Гасилин (Шиндер, 67)
Предупреждения: Милькович, Идову  
Удаление: Йовичич (прямая к.к.), 54

  Все результаты 26-го тура:

Турнирная таблица   

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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