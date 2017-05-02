Николай МАТВИЕНКО: «Отпразднуем день рождения в спортбаре»

Сегодня день рождения не только у полузащитника сборной Украины Сергея Сидорчука, но и у его партнера по национальной команде — Николая МАТВИЕНКО из львовских Карпат, которому исполнился 21 год. Только в отличие от одного из лидеров Динамо, у которого был выходной, прикарпатцу сначала пришлось присутствовать на теоретическом занятии, а затем провести полноценную тренировку с командой.

— Конечно, первые теплые слова услышал от родителей и моей девушки, — сказал Николай Матвиенко. — Затем позвонил мой друг и одноклубник Алексей Гуцуляк, а уже непосредственно перед тренировкой мне вручили мяч с автографами футболистов и тренеров Карпат. Такая здесь традиция…

— Какой из подарков, преподнесенных тебе на предыдущие дни рождения, запомнился больше всего?

— Даже и не помню. Да и родился я 2 мая, когда футбольный сезон в разгаре, и сами понимаете не до гуляний, все в рабочем порядке…

— А в день рождения тебе приходилось проводить календарные матчи?

— Нет.

— Из тренерского штаба сборной Украины никто не звонил?

— Знаете, вы ко мне первый дозвонились после тренировки, хотя была возможность убедиться, что пропущенных звонков хватает. Так что проверю.

— Где собираешься отметить день рождения?

— В одном из львовских спортбаров, где вместе с несколькими одноклубниками и моей девушкой посмотрим матч Лиги чемпионов Реал — Атлетико. Убежден, нас ждет очень интересный вечер…