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Николай МАТВИЕНКО: «Отпразднуем день рождения в спортбаре»

Защитник сборной Украины сегодня отмечает 21-й день рождения

  • 02.05.2017 19:28
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zbirna.com. Николай Матвиенко
© zbirna.com. Николай Матвиенко

Сегодня  день рождения не только у полузащитника сборной Украины Сергея Сидорчука, но и у его партнера по национальной команде — Николая МАТВИЕНКО из львовских Карпат, которому исполнился 21 год. Только в отличие от одного из лидеров Динамо, у которого был выходной, прикарпатцу сначала пришлось присутствовать на теоретическом занятии, а затем провести полноценную тренировку с командой.

— Конечно, первые теплые слова услышал от родителей и моей девушки, — сказал Николай Матвиенко. — Затем позвонил мой друг и одноклубник Алексей Гуцуляк, а уже непосредственно перед тренировкой мне вручили  мяч с автографами футболистов и тренеров Карпат. Такая здесь традиция…

— Какой из подарков, преподнесенных тебе на предыдущие дни рождения, запомнился больше всего?

— Даже и не помню. Да и родился я 2 мая, когда футбольный сезон в разгаре, и сами понимаете не до гуляний, все в рабочем порядке…

— А в день рождения тебе приходилось проводить календарные матчи?

— Нет.

— Из тренерского штаба сборной Украины никто не звонил?

— Знаете, вы ко мне первый дозвонились после тренировки, хотя  была возможность убедиться, что пропущенных звонков хватает. Так что проверю.

— Где собираешься отметить день рождения?

— В одном из львовских  спортбаров, где вместе с несколькими одноклубниками и моей девушкой посмотрим матч Лиги чемпионов Реал — Атлетико. Убежден, нас  ждет очень интересный вечер…

 

Источник — zbirna.com

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