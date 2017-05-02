Геннадий Слюсарев. Менеджер из СССР с флагом Украины

Сегодня спортивному директору «Ворсклы» Геннадию СЛЮСАРЕВУ исполняется 70 лет

- Геннадий Данилович, кто такой спортивный директор и «с чем его едят»?

- Думаю, это скорее красивое название все го того, что и раньше включала в себя работа в структуре клуба, связанная с решением футбольных вопросов. Спортивный директор в первую очередь занимается вопросами селекции и подготовки резерва, однако в «Ворскле» за первый участок работы отвечает тренерский штаб, а на меня в большей степени возложены административные функции – документация, взаимодействие с Премьер-лигой и Федерацией футбола Украины. Плюс, разумеется, детская школа.

- Какие самые главные отличия функционеров советской эпохи и современных менеджеров?

- Каждое время хорошо по-своему, хотя отличия, конечно же, существуют. Как говорил Виктор Васильевич Носов, с которым мне посчастливилось поработать, раньше был романтический футбол, а сейчас – коммерческий. В СССР многие вопросы решались на партийном уровне. Без поддержки государственных структур клубам было тяжело существовать, и «Ворскла» - не исключение. Хорошо помню, как нам помогали первый секретарь обкома партии Николай Залудяк и мэр нашего города Анатолий Кукоба. К сожалению, их уже с нами нет…

- В каком году вы пришли в полтавский клуб?

- В 1986-м. Родился я в семье военного, в Брянской области. Успел пожить в Моздоке и в Смоленске, в Гомеле и в Бобруйске. А школу заканчивал в Прилуках, в Черниговской области. Там и постигал азы футбола. Потом учился в Белорусском государственном ордена Красного знамени институте физической культуры и спорта. После этого служил в армии, а потом приехал в Полтаву, где находились мои родители. Мне предложили работу организационного характера в комитете физкультуры и спорта при Полтавском горисполкоме. Так и началась моя карьера в городе, который я сразу полюбил. Поначалу помогал Борису Маслову, а потом возглавил городской спорткомитет. Там я работал с 1973-го по 1986 годы.

- В «Ворсклу» вас позвал Виктор Пожечевский?

- Да. Предложение из футбольного клуба принял сразу. Все-таки это была возможность реализовать себя, так сказать, на практике. Меня назначили начальником команды, которая как раз начала свое возрождение. Было сложно, но интересно. Форму мы даже на… мясо меняли. Тогда все команды были закреплены за определенным предприятием. В нашем случае это был совхоз имени Шевченко. Так мы загружали автобус традиционными украинскими «сувенирами» и ехали в Москву экипироваться. Такой вот был бартер.

- Пиком той «Ворсклы» стали бронзовые медали чемпионата Украины…

- Мне кажется, что достижение нашей команды образца 1997 года тяжело будет повторить – попасть на пьедестал почета в дебютном сезоне в высшем дивизионе!

- Победа в Кубке Украины стала более значимым успехом?

- Думаю, да. Все-таки Кубок – это трофей. В 2009-м «Ворскла» навсегда вписала свое имя в футбольную историю нашей страны.

- Вы помните свой первый выезд за границу?

- По-моему, это была Мавритания. У нас уже была поздняя осень, но в Африке, куда традиционно летали многие советские клубы, стояла настоящая жара. К месту расположения мы прибыли вечером, расположились в отеле, а утром вышли на прогулку. Заглянули на базар, и каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что там в продаже имеются клубные костюмы… «Ворсклы»! Причем шерстяные, фабрики «Киянка». Оказывается, футболисты там уже побывали…

- И как вы тогда сыграли?

- Выиграли. В товарищеском матче нам, кажется, противостоял полупрофессиональный коллектив. В то время африканский футбол только начинал развиваться, но уже было заметно, что местные игроки могут далеко пойти. Так оно и вышло – посмотрите, сколько сегодня африканцев выступает за ведущие европейские клубы.

- Это правда, что на всяком предматчевом совещании еврокубковых матчей вы настаивали, чтобы на стадионе присутствовал флаг Украины?

- Правда. По регламенту это было вовсе не обязательно, но в каждую поездку я брал с собой желто-синее полотно и с гордостью наблюдал за ним на флаг-штоках всех стадионов.

- Вас воспитывали патриотами?

- Конечно. Молодежи сейчас этого порой не хватает. Согласен, что время сейчас немножко другое, но традиции старого поколения тоже нужно уважать. Мне кажется, что у нас в «Ворскле» с этим порядок.