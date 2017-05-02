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Ибрагимович не будет заканчивать карьеру

Шведский форвард успешно перенес операцию

  • 02.05.2017 18:33
  • 678 просмотров
  • 2 комментария
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givemesport.com. Златан Ибрагимович
© givemesport.com. Златан Ибрагимович

Футбольный агент Мино Райола заявил, что травма колена Златана Ибрагимовича не станет причиной завершения карьеры шведского форварда.

«Златан успешно перенес операцию на колене и сможет продолжить карьеру», - говорится в заявлении Райолы, опубликованном в «Manchester Evening News».

Ибрагимович начал процесс реабилитации и будет оставаться под наблюдением врачей на протяжении всего его выздоровления.

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 02.05.2017 18:47
    +2
    А я так надеялся, что он в след. сезоне выиграет и АПЛ тоже ...
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    Whitebell
    online
      Whitebell, 02.05.2017 19:20
    0
    выиграет!!!
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