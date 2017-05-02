Ибрагимович не будет заканчивать карьеру

Футбольный агент Мино Райола заявил, что травма колена Златана Ибрагимовича не станет причиной завершения карьеры шведского форварда.
«Златан успешно перенес операцию на колене и сможет продолжить карьеру», - говорится в заявлении Райолы, опубликованном в «Manchester Evening News».
Ибрагимович начал процесс реабилитации и будет оставаться под наблюдением врачей на протяжении всего его выздоровления.
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