Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер готовится к встрече с Зарей

«Горняки» начали подготовку к матчу 28-го тура украинской Премьер-лиги

  • 02.05.2017 17:16
  • 179 просмотров
  • 0 комментария
Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

2 мая «горняки» начали подготовку к матчу 28-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

Утренняя тренировка проходила в Ворзеле и практически полностью состояла из упражнений тактического плана. В конце подопечные Паулу Фонсеки, разделившись на три команды, сыграли мини-турнир на половине поля. К слову, сегодня в общей группе работали все без исключения футболисты. 

Напомним, поединок «Шахтер» – «Заря» состоится в субботу, 6 мая, на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 17:00.

http://shakhtar.com/data/imgdata/galeries/5888/294882__max_gal.jpg



















Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.