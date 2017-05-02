Шахтер готовится к встрече с Зарей

2 мая «горняки» начали подготовку к матчу 28-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».
Утренняя тренировка проходила в Ворзеле и практически полностью состояла из упражнений тактического плана. В конце подопечные Паулу Фонсеки, разделившись на три команды, сыграли мини-турнир на половине поля. К слову, сегодня в общей группе работали все без исключения футболисты.
Напомним, поединок «Шахтер» – «Заря» состоится в субботу, 6 мая, на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 17:00.
Источник — ФК Шахтер
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