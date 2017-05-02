Юрий СЕБОВ: «Для всех зима одинаковая»

Журналисты телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» побывали на стадионах Одессы после проблем, которые постигли газон «Черноморца», и сравнили их состояние с ареной «моряков». Несмотря на то, что газоны других стадионов все климатические проблемы пережили параллельно с «Черноморцем», состояние травяного покрытия местного «Спартака» и «Ивана» - гораздо лучшее, чем газона стадиона «моряков».

Юрий Себов, коммерческий директор ФК «Жемчужина», которая выступает на стадионе «Спартак»:

-Для всех зима одинаковая. Люди старались здесь, работали, и поле в достаточно хорошем состоянии. Готовили его агрономы, затрачены были сравнительно небольшие средства.

Николай Лиховидов, президент ФК «Реал Фарма» (клуб проводит матчи на стадионе «Иван»):

-«Иван» в хорошем состоянии. «Спартак» - не скажу, что в идеальном, но в очень неплохом. Думаю, если бы газон «Черноморца» был в таком состоянии, его бы, во всяком случае, допустили к проведению матчей. Cейчас же апрель. То, что произошло с газоном «Черноморца» - это вопрос , наверное, к их агрономам, людям, которые следят за состоянием газона. Мне трудно говорить. Наверное, судя по всему, были допущены какие-то просчеты.

Агроном «Реал Фарма» Михаил Михайлов рассказал, в чем видит проблему «Черноморца»:

- С тех пор, как стадион «Черноморец» был включен в список стадионов, которые могли бы проводить ЕВРО-2012, прошло много лет. Нужно снимать минимум 30-60 см газона и менять все заново, там выработанный грунт. Да, можно подпитывать его удобрениями, но нужна основа, фундамент, ведь не будет фундамента – не будет здания.