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Василь Сачко - найкращий тренер 27-го туру УПЛ

Головний тренер полтавської «Ворскли» визнаний найкращим тренером 27-го туру Ліги Парі-Матч

  • 02.05.2017 16:46
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vorskla.com.ua, Василий Сачко
© vorskla.com.ua, Василий Сачко

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу аналізує підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги.

1. Номінальний результат команди – 5
(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)

Стратегічно важливий матч багато в чому визначав того, хто захопить ініціативу в боротьбі за лідерство в нижній шістці. З огляду на це в домашній грі «Ворскла» зобов’язана була перемагати – й блискуче справилася з цим завданням, обірвавши 3-матчеву безпрограшну серію суперників.

2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 4
(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)

Полтавська команда напередодні візиту кам’янчан не мала особливих проблем зі складом, однак в останній момент вибув через хворобу такий стрижневий гравець «Ворскли», як Чеснаков. Однак його тренерський штаб зумів замінити, і Даллку-молодший справився з такою відповідальною місією.

3. Майстерність в роботі з кадрами – 4
(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)

Відзначимо те, що Сачко вирішив пересмикнути групу атаки, залишивши в запасі яскравого М’якушка заради більш злагодженої зв’язки Пердута – Ребенок. Не прогадав тренерський штаб і з групою молодих гравців, адже, граючи в другій шістці, гріх було б не випробовувати в дії найближчий резерв.

4. Тренерська майстерність – 4
(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)

«Ворскла» зіграла досить суворо, використовуючи схему-трансформер, яку при володінні м’ячем можна було б трактувати як 4-2-3-1, а при оборонних та пресингувальних діях – як 4-3-2-1. Отримавши бажану перевагу в першому таймі, господарі успішно грали по рахунку, підтримуючи темп замінами по позиціях.

5. Накопичувальний критерій – 5
(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)

Полтавська команда відсвяткувала відразу декілька ювілеїв – здобула 200-ту перемогу в чемпіонатах України (в тому числі, 130-ту домашню), продовжила серію без пропущених м’ячів на своєму полі та перервала безгольову смугу. На своєму полі «Ворскла» не програє ще з початку березня, хоча загалом, на жаль, не може похвалитися стабільністю результатів.

Лауреат 27-го ігрового дня в номінації «Тренер туру»:
Василь Сачко («Ворскла» Полтава)
Середній бал – 4,4


 

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