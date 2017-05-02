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Сергей СИВОЛАП: «Черноморец сыграет с Шахтером на своем стадионе»

Директор стадиона «Черноморец» рассказал, что поле находится в удовлетворительном состоянии

  • 02.05.2017 16:27
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chernomorets.odessa.ua. Сергей Сиволап
© chernomorets.odessa.ua. Сергей Сиволап

Директор стадиона «Черноморец» прокомментировал ситуацию с ареной, на которой было запрещено проводить матчи УПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона.

- «Черноморец» сыграет с «Шахтером» на своем стадионе?

-Сыграет.

-Это уже окончательное решение?

-Да.

-В каком состоянии газон?

-В удовлетворительном. Через 10 дней будет в хорошем.

-Почему было решено накрыть газон пленкой?

-Нам нужно было тепло. Поэтому мы его аккумулировали. Завтра будем открывать и смотреть - возможно, еще будем накрывать. Чем больше тепла, тем быстрее растет трава.

Источник — ТК Футбол

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