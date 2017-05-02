Сергей СИВОЛАП: «Черноморец сыграет с Шахтером на своем стадионе»

Директор стадиона «Черноморец» прокомментировал ситуацию с ареной, на которой было запрещено проводить матчи УПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона.
- «Черноморец» сыграет с «Шахтером» на своем стадионе?
-Сыграет.
-Это уже окончательное решение?
-Да.
-В каком состоянии газон?
-В удовлетворительном. Через 10 дней будет в хорошем.
-Почему было решено накрыть газон пленкой?
-Нам нужно было тепло. Поэтому мы его аккумулировали. Завтра будем открывать и смотреть - возможно, еще будем накрывать. Чем больше тепла, тем быстрее растет трава.
Источник — ТК Футбол
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