Андрій Ярмоленко визнаний найкращим гравцем 27 туру Ліги Парі-Матч

УПЛ спільно з ТМ «Parimatch», опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 27 туру Ліги Парі-Матч.

Хто увійшов до складу експертної ради? Дмитро Поворознюк, Геннадій Орбу, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Ігор Циганик, Олександр Сопко, Ігор Шуховцев, Олександр Денисов.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Динамо» Андрій Ярмоленко, який у матчі з «Чорноморцем» відзначився своєрідним покером: сам двічі забив і двічі асистував партнерам. За нього віддала голоси абсолютна більшість респондентів.