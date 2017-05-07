Динамо – Александрия. Анонс

Программу 28-го тура завершит поединок в Киеве на «Олимпийском», где «Динамо» будет принимать «Александрию». Свисток Александра Дердо известит о начале встречи в 19.30.

Перед очным свиданием соперники оказались в диаметрально противоположных ситуациях. Киевляне после победы в прошлом туре в «выездной» игре над «Черноморцем» окончательно забронировали за собой вторую строчку в таблице, а вместе с ней – серебро чемпионата. Лишенные остатков турнирной мотивации, подопечные Сергея Реброва, по идее, должны полностью сосредоточиться на спортивно-зрелищной составляющей. Тем более что упомянутая уже победа над одесситами, а перед нею разгром перволигового «Николаева» в кубке страны дают основания болельщикам надеяться на продолжение банкета.

Но, как говорится, есть один нюанс – мотивация, которой «Александрии» не занимать. От идущей на третьем месте «Зари» команда Владимира Шарана отстает всего на 5 очков. И в случае сенсации наподобие той, что, правда, в родных стенах, но совершила в марте географическая соседка «Звезда», это расстояние может сократиться. А тут еще и «Олимпик», обыграв «Черноморец», резко заявил о своих претензиях и на место в еврокубке, а там, глядишь, и на бронзовые медали. В общем, расклад понятен и в дополнительных комментариях не нуждается. Стоит лишь отметить, что «Александрия» всегда славилась умением бодаться. А, значит, предстоящий матч вряд ли станет для киевлян легкой прогулкой наподобие той, что была в прошлом туре против все того же «Черноморца», обескровленного травмами и дисквалификациями. По крайней мере, для этого есть все предпосылки, а в воскресенье посмотрим.

В последний раз команды встречались между собой не так давно, в начале апреля, на стадионе «Ника», в рамках второго этапа чемпионата страны. Несмотря на быстрый гол Владислава Огири, хозяева потерпели тогда крупное поражение – 1:4. У киевлян дублем отметился Андрей Ярмоленко, еще по голу на свой счет записали Артем Беседин и Денис Гармаш.

Всего в чемпионате Украины соперники провели между собой 11 матчей. Ни одного из них не удалось выиграть александрийцам. «Динамо» же побеждало 10 раз, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Баланс мячей тоже внушительный – 34:4 в пользу киевлян.

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Коваль, Кравченко, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Сидорчук, Беседин

«Александрия»: Леванидов, Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков, Банада, Огиря, Полярус, Старенький, Грицук, Пономар

Травмированные: Хачериди («Динамо») – Шендрик, Чорний, Запорожан, Козак («Александрия»)

Дисквалификации: Микицей («Александрия»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 1.19 – 6.00 – 11.00

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