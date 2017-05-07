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28-й тур
Динамо Киев
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Александрия
07.05.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия. Анонс

Одни – на публику, другие – на копилку

  • 07.05.2017 10:30
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Динамо – Александрия. Анонс
Программу 28-го тура завершит поединок в Киеве на «Олимпийском», где «Динамо» будет принимать «Александрию». Свисток Александра Дердо известит о начале встречи в 19.30.
 
Перед очным свиданием соперники оказались в диаметрально противоположных ситуациях. Киевляне после победы в прошлом туре в «выездной» игре над «Черноморцем» окончательно забронировали за собой вторую строчку в таблице, а вместе с ней – серебро чемпионата. Лишенные остатков турнирной мотивации, подопечные Сергея Реброва, по идее, должны полностью сосредоточиться на спортивно-зрелищной составляющей. Тем более что упомянутая уже победа над одесситами, а перед нею разгром перволигового «Николаева» в кубке страны дают основания болельщикам надеяться на продолжение банкета.
 
Но, как говорится, есть один нюанс – мотивация, которой «Александрии» не занимать. От идущей на третьем месте «Зари» команда Владимира Шарана отстает всего на 5 очков. И в случае сенсации наподобие той, что, правда, в родных стенах, но совершила в марте географическая соседка «Звезда», это расстояние может сократиться. А тут еще и «Олимпик», обыграв «Черноморец», резко заявил о своих претензиях и на место в еврокубке, а там, глядишь, и на бронзовые медали. В общем, расклад понятен и в дополнительных комментариях не нуждается. Стоит лишь отметить, что «Александрия» всегда славилась умением бодаться. А, значит, предстоящий матч вряд ли станет для киевлян легкой прогулкой наподобие той, что была в прошлом туре против все того же «Черноморца», обескровленного травмами и дисквалификациями. По крайней мере, для этого есть все предпосылки, а в воскресенье посмотрим.
 
В последний раз команды встречались между собой не так давно, в начале апреля, на стадионе «Ника», в рамках второго этапа чемпионата страны. Несмотря на быстрый гол Владислава Огири, хозяева потерпели тогда крупное поражение – 1:4. У киевлян дублем отметился Андрей Ярмоленко, еще по голу на свой счет записали Артем Беседин и Денис Гармаш.
 
Всего в чемпионате Украины соперники провели между собой 11 матчей. Ни одного из них не удалось выиграть александрийцам. «Динамо» же побеждало 10 раз, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Баланс мячей тоже внушительный – 34:4 в пользу киевлян.
 
Евгений САВЧУК
 
Ориентировочные составы:
 
«Динамо»: Коваль, Кравченко, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Сидорчук, Беседин
 
«Александрия»: Леванидов, Симинин, Басов, Бондаренко, Цуриков, Банада, Огиря, Полярус, Старенький, Грицук, Пономар
 
Травмированные: Хачериди («Динамо») – Шендрик, Чорний, Запорожан, Козак («Александрия»)
 
Дисквалификации: Микицей («Александрия»)
 
Котировки букмекеров:
Bwin: 1.19 – 6.00 – 11.00
Марафон: 1.20 – 6.70 – 15.50
7 мая, воскресенье
«Динамо»  «Александрия»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Александрия»?
  • 33.33% (2)
    1. Другой вариант
  • 33.33% (2)
    2. 3:0
  • 16.67% (1)
    3. 2:0
  • 16.67% (1)
    4. 1:1
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 2:3
  • 0% (0)
    9. 2:2
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:0
  • 0% (0)
    14. 0:3
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    15. 0:2
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    16. 0:1
  • 0% (0)
    17. 0:0
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