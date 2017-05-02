Леонид СОБОЛЕВ: «ФК Полтава всегда открыта к диалогу»

Завтра, состоится календарный матч чемпионата Украины по футболу, в котором футбольный клуб «Полтава» будет принимать одного из лидеров Первой лиги «Верес» (Ровно).
Как ранее сообщалось данный поединок состоится на стадионе «Ворскла» им. Бутовского. Начало матча в 15:00. Вход бесплатный.
О причинах переноса матча на стадион «Ворскла» им. Бутовского дал свой комментарий президент ФК «Полтава» - Леонид Соболев:
«Мы всегда открыты к диалогу, но не с позиции силы и диктатуры. Нам не должны указывать и принимать за нас решение ни Премьер лига, ни Комитет по стадионам. У ФК «Полтава» есть своя домашняя арена, на которой в этом году были сыгранные матчи чемпионата Украины. Именно сейчас было принято решение реконструировать газон на стадионе «Локомотив», пострадавший после зимних морозов, благо, погодные условия этому способствуют. Что касается отмененной кубковой игры, то если бы руководство Премьер-лиги заранее связалось с нами, а не принудительно заставляло наш клуб изменить место проведение матча, то мы бы пошли им на уступки, и деньги тут не играют большую роль. Со своей стороны, мы всё сделали для того, чтобы подготовить стадион к поединку с «Шахтером».
Источник — ФК Полтава
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