Звезда – Днепр. Анонс

«Звезда» и «Днепр» – последняя пара команд из нижней шестерки, которые сыграют между собой в рамках 28-го тура. О чем можно однозначно говорить в отношении команд Романа Монарева и Дмитрия Михайленко, так это о том, что ниже, соответственно, девятого и одиннадцатого мест в турнирной таблице они не опустятся. Смогут ли подняться выше – это зависит не только от результата матча на стадионе «Звезда», но и от того, как часом ранее завершится игра в Днепре между «Сталью» и «Карпатами», которые ненамного опережают кропивничан и днепрян.

«Звезда» победой над своими любимыми «Карпатами» несколько поправила настроение и себе, и своими поклонникам. Ведь до матча с львовянами команда Романа Монарева наряду с «Волынью» имела худший результат в нижней шестерке команд – в активе было лишь три очка за счет победы над «Ворсклой». Перипетии матча «Звезды» и «Карпат» детально были разобраны экспертами, как и все неоднозначные судейские решения, какие в нем имели место быть. Как бы там ни было, та игра стала историей, и она очень скоро всеми забудется, а в сухом остатке, точнее, в турнирной таблице останутся три очка «Звезды», которые сохранили команду в числе претендентов на седьмое место.

Как отметил после матча Роман Монарев, «радует, что в очередной раз здесь у нас в Кропивницком команде, которая приехала, оказывается нелегко с нами играть». С учетом того, что всем осталось провести нечетное количество матчей, существенным может оказаться тот фактор, три или два домашних матча в календаре у конкретной команды осталось в календаре, и у кропивничан в четвертом круге матчей на своем поле три. В третьем круге «Звезда» сполна воспользовалась поддержкой родных стен, выиграв оба домашних поединка.

Наверняка, у подопечных Монарева трехочковые планы и в сегодняшнем матче, но скольких уже своих соперников разочаровали молодые подопечные Дмитрия Михайленко. Если составить условную турнирную таблицу второго этапа, то в нижнем секстете «Днепр» имеет лучший результат – три победы, две ничьи, и это 11 очков в свой актив. Начался он для днепрян как раз с победы над «Звездой», затем были ничьи с «Карпатами» и «Сталью», после чего были обыграны «Ворскла» и «Волынь». Более того, последние три соперника так и не смогли распечатать ворота Андрея Лунина. Если же еще вспомнить кубковый матч «Днепра» с «Шахтером», то и новоиспеченному чемпиону Украины взломать организованную оборону команды Михайленко стоило немалых усилий.

В трех сыгранных матчах «Звезды» и «Днепра» в текущем сезоне полный паритет – по победе, ничьей и поражению, при равной разнице забитых и пропущенный мячей 2:2. Но общий баланс сыгранных матчей, а их было 15, существенно за днепрянами: 8 побед, 5 ничих и 2 поражения, мячи 24:9.

Арбитр из Броваров Дмитрий Кутаков проведет сегодня 70-й матч в Премьер-лиге. В двух играх «Звезды» Кутаков фиксировал два поражения кропивничан с общим счетом 3:6. У «Днепра» с Кутаковым положительный баланс: в 14-ти играх 7 побед, 4 ничьи и 3 поражения, мячи 23:15.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Звезда»: Паст, Кучеренко, Фатеев, Перейра, Бацула, Ситало, Загальский, Драченко, Дрышлюк, Полегенько, Билоног

«Днепр»: Лунин, Сваток, Влад, Чеберячко, Нагиев, Лопырёнок, Адамюк, Довбик, Когут, Вакулко, Лунёв

Дисквалификация: Эсеола («Звезда») – Полевой («Днепр»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,43 – 3,22 – 3,125

Bwin: 2,35 – 3,10 – 2,85