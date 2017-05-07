Сталь – Карпаты. Анонс

То, что уже для всех давно не вызывало сомнений, в субботу стало официальным фактом – донецкий «Шахтер» досрочно стал чемпионом страны. Еще один матч, сыгранный накануне, только подлил масла в напряженную ситуацию, которая сложилась среди команд, претендующих на «бронзу» и еврокубковые места. Воскресный же день откроется матчем в Днепре, где «Сталь» сыграет с «Карпатами».

После победы «Ворсклы» в Луцке в матче, который игрался еще в пятницу, команде Леонида Кучука, дабы не отпустить в отрыв конкурента, на матч против «Карпат» нужно настраиваться только на максимальный результат. Как порой говорят в футболе, каждая команда имеет право в сезоне на один очень плохой матч. И он командой из Каменского был сыгран в предыдущем туре как раз против лидера во второй шестерке – полтавской «Ворсклы». Видимо, разочарование наставника «Стали» было столь сильным, что в послематчевых комментариях он так и не смог подобрать слов, чтобы по горячим следам объяснить, что же произошло с его командой на стадионе «Ворскла». Хотя некоторые мысли все-таки озвучил: «Настроя на игру, как такового, с нашей стороны не было», «были предпосылки к такой игре».

Показателен второй комментарий. Похоже, что еще до игры опытный тренер чувствовал, что команда, как единый организм, не живет предстоящей игрой. Нечто похожее – о мотивации – неоднократно звучало и из уст Василия Сачко, так что, можно говорить об общей тенденции. Сколько ни мотивируй футболистов словами, а другого рычага сейчас и нет ни в «Ворскле», ни в «Стали», всё-таки футболисты живут в своем мире. Если в отношении трех команд, которые замыкают турнирную таблицу, можно говорить, что они бьются за выживание, то во имя чего «убиваться» на поле игрокам «Ворсклы», «Звезды» или, применительно к сегодняшнему матчу на «Метеоре», «Стали», ответ так сразу и не найдешь. Как там Киса Воробьянинов говорил в «Двенадцати стульях»: «Это май-весельчак, это май-чародей веет свежим на нас опахалом». И правда – «сейчас такие дивные погоды стоят» в Украине, сезон вот-вот стремительно накатит на финиш, а, значит, и отпуск уже не за горами. Перебороть отпускное настроение у футболистов – это редкому тренеру под силу.

Проиграв неделю назад в Кропивницком, «Карпаты» оборвали свою беспроигрышную серию из восьми матчей. Хотя, точнее следовало бы сказать, что не сами львовские футболисты её прервали, а она оборвалась по результату игры. Если при обсуждении матча «Звезда» – «Карпаты» львиная доля времени отводилась не самой игре, а разбору судейских решений, то тут уж действительно судейская бригада во главе с Сергеем Березкой в некоторых эпизодах принимала решения, что впору созывать круглый стол, чтобы услышать мнение руководства нашего судейского корпуса. Его, конечно, никто собирать не будет, но оценку решениям Березки можно будет отследить по судейским назначениям в ближайших двух-трех-четырех турах.

Тем временем, потеря «Карпатами» трех очков в Кропивницком при победе «Днепра» в Луцке заметно накалили так называемую «зону вылета». Она, конечно, при неопределенности с формированием состава участников следующего чемпионата достаточно условная, но желания подвергать себя риску у команды Олега Дулуба точно нет. Пока ни в одном из матчей, сыгранных весной, львовские футболисты не дали даже полунамека, что им не интересен результат. Что-то получалось, что-то – нет, но с настроем и боевитостью все было в порядке. Даже порой чересчур, как это было с Алексеем Дитятьевым, заработавшим прямую красную карточку в матче против «Звезды» в эпизоде, который никак каким-то ключевым в игре не назовешь – ну, не в ту сторону показал арбитр аут. Таких эпизодов в каждом матче можно найти не один, и не два – и с аутами, и с угловыми. Но вот сорвался защитник «Карпат», и в сегодняшнем матче на поле не выйдет. Есть дисквалифицированные и у «Стали» – Юрий Панькив и Милош Стаменкович на протяжении всего сезона являются ключевыми игроками, но перебор желтых карточек привел к тому, что оба сегодня своей команде не помощники.

В четвертый раз в сезоне сегодня сыграют друг против друга «Сталь» и «Карпаты», и если в первой части чемпионата команды обменялись гостевыми победами, то в третьем круге во Львове дубль Александра Гладкого принес победу хозяевам поля. В пользу львовян и общий баланс матчей, сыгранных в Премьер-лиге: 5 игр, 3 победы, ничья и поражение, мячи 7:2.

Арбитр матча, харьковчанка Екатерина Монзуль, отработает сегодня свой 12-й матч в Премьер-лиге. «Сталевары» в единственной игре, которую она обслуживала, разгромили 3:0 «Звезду». «Карпаты» в двух играх с участием Монзуль по разу выиграли и сыграли вничью, мячи 4:1.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Бандура, Шабанов, Дебелко, Ищенко, Пашаев, Леандро, Каленчук, Карасюк, Задерака, Карикари, Васин

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Нестеров, Зубейко, Вербный, Филимонов, Чачуа, Гуцуляк, Худобяк, Гладкий

Дисквалификация: Панькив, Стаменкович (оба – «Звезда») – Дитятьев («Карпаты»)

Котировки букмекеров:

Марафон: 2,21 – 3,20 – 3,38

Bwin: 2,25 – 3,10 – 3,00