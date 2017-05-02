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СЕЛЕЗНЕВ: «Атлетико будет играть на Сантьяго Бернабеу на контратаках»

Форвард сборной Украины – о первом полуфинале Лиги чемпионов

  • 02.05.2017 14:46
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ffu.org.ua. Евгений Селезнев
© ffu.org.ua. Евгений Селезнев

По мнению Селезнева, команда Зинедина Зидана добудет в первом матче минимальную победу.

«Считаю, что по крайней мере первый матч «Реала» и «Атлетико» зрелищным не будет. Наверняка подопечные Диего Симеоне построят свои действия на контратаках. Глупо играть с «Реалом» в открытый футбол на «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, у хозяев исполнители индивидуально сильнее, и это поможет им создать хоть и небольшой, но все-таки задел перед ответной встречей. Думаю, команда Зинедина Зидана победит со счетом 1:0», - сказал Селезнев.

Источник — zbirna.com

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