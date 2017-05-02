СЕЛЕЗНЕВ: «Атлетико будет играть на Сантьяго Бернабеу на контратаках»

По мнению Селезнева, команда Зинедина Зидана добудет в первом матче минимальную победу.
«Считаю, что по крайней мере первый матч «Реала» и «Атлетико» зрелищным не будет. Наверняка подопечные Диего Симеоне построят свои действия на контратаках. Глупо играть с «Реалом» в открытый футбол на «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, у хозяев исполнители индивидуально сильнее, и это поможет им создать хоть и небольшой, но все-таки задел перед ответной встречей. Думаю, команда Зинедина Зидана победит со счетом 1:0», - сказал Селезнев.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.