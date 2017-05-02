СЕЛЕЗНЕВ: «Атлетико будет играть на Сантьяго Бернабеу на контратаках»

А такими высказываниями, можно только к реваншу подстегнуть. Наверное это выгодно, бабла то будет...

Я думаю у каждого приходит время уходить. Но я хотел бы видеть уход после того как Володя посадит...

Ти радій, що Кличко не добив тебе в 7 раунді і не порадив після поразки зав"язувати з боксом...