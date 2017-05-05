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28-й тур
Волынь
:
Ворскла
05.05.2017 19:00   ТВ-трансляция: 

Волынь – Ворскла. Анонс

Максимум старания и минимум голов

  • 05.05.2017 10:00
  • 226 просмотров
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fcvolyn.net
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Пятничная встреча в Луцке между «Волынью» и «Ворсклой» откроет  28-й тур чемпионата УПЛ. С каждым матчем лучане все ближе, чтобы де-юре оформить расставание с Премьер-лигой, ведь отыграть за оставшиеся пять игр восемь очков у идущих десятыми «Карпат» кажется нереальным. В такой ситуации молодым подопечным Кварцяного уже можно не оглядываться на результат, и наконец-то показать свой потенциал, который у них несомненно имеется.
 
Пока в этом году матчи на «Авангарде» складываются не очень весело не только для местной команды, набравшей всего три очка из 12 возможных, но и для болельщиков. Как известно, зрители приходят на стадион для того, чтобы и поболеть за любимую команду, и чтобы увидеть как можно больше забитых мячей. Однако, все четыре домашних игры «Волыни» в 2017 году заканчивались со счетом 1:0, причем в трех случаях победа была за гостями.
 
Матч предыдущего тура против одного из конкурентов по турнирной таблице «Днепра» в который раз в этом сезоне продемонстрировал, что футболистам команды Кварцяного элементарно не хватает опыта встреч на таком уровне, ведь лучане вновь не досчитались очков, пропустив единственный гол с пенальти уже по завершении основного времени. Кстати, защитник «Волыни» Горопевшек, ставший антигероем того матча из-за фола, приведшему к назначению 11-метрового, пропустит предстоящее противостояние из-за перебора желтых карточек.

Судя по статистике, не сулит ничего хорошего хозяевам и предстоящая игра против «Ворсклы». Команда под руководством Василия Сачко, пик игровой карьеры которого пришелся как раз на луцкий период, давно стала неудобным соперником для «Волыни», трижды обыграв лучан только в этом сезоне. Однако при этом стоит учесть, что полтавчане в этом году неудачно играют вне «родных стен», проиграв уже три матча подряд. В последний раз «Ворскла» брала очки в гостях в декабре прошлого года, и было это как раз в Луцке, когда все решил единственный гол Одарюка в начале второго тайма.
 
После непопадания в первую «шестерку», полтавчане, похоже, нашли в себе мотивацию на концовку чемпиона, и сейчас ведут упорную борьбу со «Сталью» и «Звездой» за седьмую строчку турнирной таблицы. Нет оснований сомневаться, что Василий Сачко, признанный лучшим тренером минувшего тура, сумеет настроить команду и на встречу с аутсайдером Премьер-лиги.
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Волынь»: Недилько, Романюк, Логинов, Никитюк, Шаповал, Тетеренко, Герасимюк, Мемешев, Задерецкий, Диденко, Петров
 
«Ворскла»: Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Ребенок, Кравченко, Ткачук, Мякушко, Шарпар, Одарюк, Хлебас
 
Дисквалификация: Горопевшек («Волынь»)
 
Котировки букмекеров:
Bwin: 2,70 – 3,10 – 2,45
Марафон: 2,83 – 3,15 – 2,66
Олимп: 2,71 – 3,19 – 2,59
5 мая, пятница
«Волынь»  «Ворскла»
Луцк. Стадион «Авангард». 19.00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
 Арбитр: Александр Иванов (Донецкая обл.)
 Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким счетом завершится матч «Волынь» – «Ворскла»?
  • 50% (2)
    1. 0:2
  • 25% (1)
    2. 1:2
  • 25% (1)
    3. 0:0
  • 0% (0)
    4. Другой вариант
  • 0% (0)
    5. 3:3
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:2
  • 0% (0)
    11. 2:1
  • 0% (0)
    12. 2:0
  • 0% (0)
    13. 1:3
  • 0% (0)
    14. 1:1
  • 0% (0)
    15. 1:0
  • 0% (0)
    16. 0:3
  • 0% (0)
    17. 0:1
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