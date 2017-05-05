Волынь – Ворскла. Анонс

Пятничная встреча в Луцке между «Волынью» и «Ворсклой» откроет 28-й тур чемпионата УПЛ. С каждым матчем лучане все ближе, чтобы де-юре оформить расставание с Премьер-лигой, ведь отыграть за оставшиеся пять игр восемь очков у идущих десятыми «Карпат» кажется нереальным. В такой ситуации молодым подопечным Кварцяного уже можно не оглядываться на результат, и наконец-то показать свой потенциал, который у них несомненно имеется.

Пока в этом году матчи на «Авангарде» складываются не очень весело не только для местной команды, набравшей всего три очка из 12 возможных, но и для болельщиков. Как известно, зрители приходят на стадион для того, чтобы и поболеть за любимую команду, и чтобы увидеть как можно больше забитых мячей. Однако, все четыре домашних игры «Волыни» в 2017 году заканчивались со счетом 1:0, причем в трех случаях победа была за гостями.

Матч предыдущего тура против одного из конкурентов по турнирной таблице «Днепра» в который раз в этом сезоне продемонстрировал, что футболистам команды Кварцяного элементарно не хватает опыта встреч на таком уровне, ведь лучане вновь не досчитались очков, пропустив единственный гол с пенальти уже по завершении основного времени. Кстати, защитник «Волыни» Горопевшек, ставший антигероем того матча из-за фола, приведшему к назначению 11-метрового, пропустит предстоящее противостояние из-за перебора желтых карточек.



Судя по статистике, не сулит ничего хорошего хозяевам и предстоящая игра против «Ворсклы». Команда под руководством Василия Сачко, пик игровой карьеры которого пришелся как раз на луцкий период, давно стала неудобным соперником для «Волыни», трижды обыграв лучан только в этом сезоне. Однако при этом стоит учесть, что полтавчане в этом году неудачно играют вне «родных стен», проиграв уже три матча подряд. В последний раз «Ворскла» брала очки в гостях в декабре прошлого года, и было это как раз в Луцке, когда все решил единственный гол Одарюка в начале второго тайма.

После непопадания в первую «шестерку», полтавчане, похоже, нашли в себе мотивацию на концовку чемпиона, и сейчас ведут упорную борьбу со «Сталью» и «Звездой» за седьмую строчку турнирной таблицы. Нет оснований сомневаться, что Василий Сачко, признанный лучшим тренером минувшего тура, сумеет настроить команду и на встречу с аутсайдером Премьер-лиги.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Волынь»: Недилько, Романюк, Логинов, Никитюк, Шаповал, Тетеренко, Герасимюк, Мемешев, Задерецкий, Диденко, Петров

«Ворскла»: Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Ребенок, Кравченко, Ткачук, Мякушко, Шарпар, Одарюк, Хлебас

Дисквалификация: Горопевшек («Волынь»)

Котировки букмекеров:

Bwin: 2,70 – 3,10 – 2,45

Марафон: 2,83 – 3,15 – 2,66

Олимп: 2,71 – 3,19 – 2,59

5 мая, пятница