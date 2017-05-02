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СИДОРЧУК: «Впервые за время в футболе день рождения проведу дома»

Полузащитник «Динамо» сегодня отмечает 26-й день рождения

  • 02.05.2017 13:23
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dynamo.kiev.ua. Сергей Сидорчук
© dynamo.kiev.ua. Сергей Сидорчук

«Сегодня пришлось проснуться раньше обычного. Самыми первыми меня, конечно же, поздравили мои родные девочки — любимые жена и дочка, которая приготовила мне красивую открытку. Было много шариков.

Освободят ли меня сегодня от квадратов на тренировке? У нас сегодня выходной (улыбается). Признаюсь, впервые за все время в футболе этот день получится провести дома. Раньше постоянно были игры, заезды. Собираюсь отметить день рождения в кругу семьи. Поедем на природу, приготовим шашлык и плов», - сказал Сидорчук.

Источник — zbirna.com

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