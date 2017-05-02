СИДОРЧУК: «Впервые за время в футболе день рождения проведу дома»

«Сегодня пришлось проснуться раньше обычного. Самыми первыми меня, конечно же, поздравили мои родные девочки — любимые жена и дочка, которая приготовила мне красивую открытку. Было много шариков.

Освободят ли меня сегодня от квадратов на тренировке? У нас сегодня выходной (улыбается). Признаюсь, впервые за все время в футболе этот день получится провести дома. Раньше постоянно были игры, заезды. Собираюсь отметить день рождения в кругу семьи. Поедем на природу, приготовим шашлык и плов», - сказал Сидорчук.