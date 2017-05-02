Артем ФИЛИМОНОВ: «Судейство в матче со Звездой – полное безобразие»

Полузащитник «Карпат» Артем Филимонов прокомментировал судейство в матче со «Звездой» (3:2).

«У нас не было никаких предпосылок к поражению от «Звезды»: мы хорошо подготовились к игре, в итоге забили важный быстрый мяч. Однако позже начался судейский беспредел. Даже тяжело описать это, когда мы получили и пенальти, и удаление, и ряд неоднозначных решений в нашу сторону.

Уже с пятой минуты арбитр присадил меня на желтую карточку за рядовой фол… А потом все говорят, что Артем Филимонов — самый грубый игрок в Украине. Но однозначно после первого фола судья должен изначально вынести устное предупреждение, а не выписывать желтую карточку.Тем более, фол не был таким большим и опасным, чтобы тянул на желтую.

Более того, позже выяснилось, что судьи уже были намерены дать мне вторую желтую карточку и удалить. Во втором тайме люди со скамейки запасных говорили мне, что четвертый арбитр не раз подсказывал главному рефери, чтобы мне дали повторное предупреждение.

Особенно когда мы с футболистом «Звезды» пошли в обоюдный подкат, четвертый судья кричал, чтобы меня удаляли… Естественно, и тренер все это слышал, поэтому решил обезопасить меня от удаления и заменил в перерыве. Так что не успели мне выдать красную карточку, зато потом судьи нашли Дитятьева.

Лично я не привык сетовать на арбитраж, но в данном случае это полное безобразие: как с удалением, так и с пенальти», – сказал Филимонов.