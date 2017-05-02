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Металлург Запорожье может прекратить существование

В Запорожье задумались о создании нового футбольного клуба

  • 02.05.2017 12:43
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zn.ua
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По информации источника, можно говорить о том, что даже в случае, если «Металлургу Запорожье» удастся сохранить прописку во Второй лиге по турнирным критериям, он все равно прекратит свое существование.
 
Между тем, не исключено, что уже в ближайшее время в городе может появиться еще один футбольный клуб с перспективой выступлений в чемпионате Украины. Как стало известно, уже в конце мая в повестку дня сессии горсовета может быть внесен вопрос о создании футбольного клуба на базе Коммунального предприятия «Центральный стадион», более всем известного как «Славутич Арена».
 
Также с большой долей вероятности можно предвидеть, что финансировать клуб будут городская громада и «Запорожсталь».
 
Отметим, что продолжается сбор подписей под электронной петицией о создании Коммунального предприятия «Футбольный клуб «Металлург» на базе существующего клуба, которая уже набрала почти половину необходимых подписей. 

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