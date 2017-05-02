Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ибрагимович перенес операцию

Шведский форвард начал процесс восстановления

  • 02.05.2017 12:35
  • 614 просмотров
  • 0 комментария
Метки
skysports.com. Златан Ибрагимович
© skysports.com. Златан Ибрагимович
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович был успешно прооперирован на коленном суставе. Об этом сообщает Sky Sports.
 
Напомним, что Ибрагимович разорвал крестообразные связки в матче Лиги Европы против «Андерлехта». Сроки восстановления шведского форварда уточняются, но, по меньшей мере, он пропустит 8-9 месяцев.
 
Как сообщил сам форвард, он не собирается завершать карьеру из-за серьезной травмы, но уже точно покинет МЮ по завершению контракта в конце этого сезона.
 

Источник — Sky Sports

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.