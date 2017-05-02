Ибрагимович перенес операцию

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович был успешно прооперирован на коленном суставе. Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, что Ибрагимович разорвал крестообразные связки в матче Лиги Европы против «Андерлехта». Сроки восстановления шведского форварда уточняются, но, по меньшей мере, он пропустит 8-9 месяцев.
Как сообщил сам форвард, он не собирается завершать карьеру из-за серьезной травмы, но уже точно покинет МЮ по завершению контракта в конце этого сезона.
Источник — Sky Sports
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