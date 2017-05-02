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Челси деклассировал Эвертон, Тоттенхэм не по зубам Арсеналу

Sport.ua исследует ключевые противостояния 35-го тура английской Премьер-лиги

  • 02.05.2017 12:15
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tottenhamhotspur.com
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«Суонси» спасается от поражения в Манчестере

Череда невыразительных матчей «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» продолжается. После эффектной домашней победы над «Челси» две недели назад, команда Жозе Моуриньо снова совершила осечку (четвертую в последних пяти матчах) в родных стенах. На сей раз «манкунианцы» не смогли одолеть «Суонси», ведущего ожесточенную борьбу за сохранение прописки в элите.

Уэйн Руни вывел «Манчестер Юнайтед» вперед в компенсированное к первому тайму время, реализовав пенальти. К слову, 11-метровый Нил Суорбрик ошибочно назначил, поскольку Лукаш Фабиански даже не коснулся Маркуса Рэшфорда, откровенно симулировавшего в этом эпизоде. Отыгрались «лебеди» ближе к концу второго тайма. Роскошный гол со штрафного удался лучшему игроку «Суонси» в этом сезоне Гильфи Сигурдссону.

В целом игра была равной, поэтому результат встречи закономерен. «Красные дьяволы», чей лазарет пополнился еще двумя футболистами – Эриком Байи и Люком Шоу, упустили возможность обойти в турнирной таблице «Ман Сити», который также совершил осечку в этом туре. А команда Пола Клемента, сыгравшая с запредельной мотивацией, еще сохраняет шансы остаться в АПЛ на следующий сезон, но для решения этой задачи надо побеждать в оставшихся трех поединках.

«Манчестер Юнайтед» - «Суонси» 1:1 (ВИДЕО)
Голы: Руни, 45+3 (с пенальти) — Сигурдссон, 79
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Янг, Байи (Дармиан, 61), Блинд, Шоу (Валенсия, 9) – Эррера, Каррик – Лингард, Руни (Мхитарян, 80), Мартиаль — Рэшфорд
«Суонси»: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли – Ки (Фер, 61), Бриттон (Монтеро, 65, Ольссон, 72), Кэрролл – Сигурдссон – Айю, Льоренте
Предупреждения: Мартиаль, Лингард — Бриттон, Фернандес   

«Челси» сокрушает «Эвертон» на «Гудисон Парк»

Великолепная 8-матчевая домашняя победная серия команды Рональда Кумана подошла к концу. «Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Челси», уступив дома впервые за четыре месяца. «Ириски» были не похожи сами на себя в атаке, фактически ничего не создав у чужих ворот. И в этом большая заслуга лондонской команды, не позволившей хозяевам проявить свои лучшие качества в атаке.

Если в первом тайме «Эвертон» достойно сопротивлялся и сумел навязать «синим» свой футбол, то во втором тайме игра у ливерпульской команды не пошла, а «Челси» наоборот прибавил в скорости и просто уничтожил «ирисок» во второй половине тайма.

Во многом переломным стал забитый гол Педро, которому удался фантастический удар в ближнюю девятку. После чего подопечные Рональда Кумана уже не смогли прийти в себя, а лондонцы едва дважды заставили Мартена Стекеленбурга вынимать мяч из собственных ворот. Сначала курьезный гол забил Гари Кэхилл (защитник добил мяч коленом после неудачного сэйва голландского голкипера), а затем жирную точку в поединке поставил Виллиан, которому хватило всего минуты пребывания на поле, чтобы отличиться голом.

Таким образом, команда Антонио Конте преодолела последнее серьезное препятствие на пути к чемпионству. Впереди у «Челси» поединки с «Мидлсбро», «Вест Бромвичем» и «Сандерлендом», в которых у «синих» проблем быть не должно. Возможно, лондонская команда в случае осечки «Тоттенхэма» уже в следующем туре оформит чемпионство. А «Эвертон» за три тура до завершения сезона обеспечил себе седьмое место и вероятнее всего выступит в следующем сезоне в еврокубках.

«Эвертон» — «Челси» 0:3 (ВИДЕО)
Голы: Педро, 66, Кэхилл, 79, Виллиан, 86
«Эвертон»: Стекеленбург — Холгейт, Ягелка, Уильямс, Бэйнс — Гуйе, Дэвис — Валенсия (Коне, 72), Баркли, Кэлверт-Льюин (Миральяс, 72) — Лукаку
«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Луис (Аке, 82), Кэхилл — Мозес, Канте, Матич, Алонсо — Педро (Фабрегас, 82), Азар (Виллиан, 85), Коста
Предупреждения: Кэлверт-Льюин, Валенсия, Гуйе — Аспиликуэта, Кэхилл, Коста, Азар

В шаге от большой сенсации

«Мидлсбро», героически сражающейся за право остаться в Премьер-лиге, был очень близок к сенсации в домашней встрече с «Ман Сити», но команда Стива Агнью немного не дотерпела в эндшпиле матча и упустила победу, дважды ведя в счете.

Одним из главных героев поединка стал Альваро Негредо. Испанский форвард в первом тайме завершил точным ударом стремительную контратаку «смогги»,  а во втором -  снабдил передачей в штрафной Калума Чемберса, с близкого расстояния переигравшего Вилли Кабальеро.  

У «Ман Сити» на каждый гол соперника находился свой ответ в виде забитого мяча. Оба гола «горожан» были забиты во втором тайме с интервалом в 16 минут. Скандальным получилось первое взятие ворот Брэда Гьюзана. Дело не в реализованном пенальти Серхио Агуэро, а в том, что Лерой Сане, заработавший 11-метровый удар, по большому счету рисовал пенальти и арбитр на это повелся.

Второй же гол был забит по правилам. Серхио Агуэро сделал точную верховую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса и бразилец головой пробил точно в угол. Для Жезуса, появившегося в стартовом составе манчестерской команды впервые с февраля, этот гол стал первым за два месяца. Немного удивило решение Хосепа Гвардиолы сыграть в два чистых форварда. Но как показала отчетная встреча, это решение себя полностью оправдало, ведь и аргентинец, и бразилец забили по голу.

«Ман Сити» не воспользовался осечками конкурентов, но четвертое место сохранил, по-прежнему опережая МЮ на одно очко. В свою очередь «Мидлсбро», ставшим пятой командой, которая дважды отобрала очки в этом сезоне у «горожан», занимает предпоследнее место и только чудо спасет «боро» сохранить прописку в элите. Ведь команде Стива Агнью предстоят сложнейшие выездные матчи с «Челси» и «Ливерпулем», где набрать очки будет очень сложно.

«Мидлсбро» – «Манчестер Сити» 2:2
Голы: Негредо, 38, Чемберс, 77 — Агуэро, 69 (с пенальти), Жезус, 85
«Мидлсбро»: Гьюзан — Фабио, Чемберс, Гибсон, Френд — Де Рон, Клейтон, Форшоу – Стуани (Траоре, 73), Даунинг, Негредо (Жестед, 82)
«Манчестер Сити»: Кабальеро — Компани, Отаменди, Коларов — Навас, Фернандиньо, А. Гарсия (Сане, 49), Клиши (Стерлинг, 50) — Де Брюйне — Жезус, Агуэро (Нолито, 90)
Предупреждения: Стуани, Форшоу, Фабио, Де Рон — Компани, Сане, Отаменди, Стерлинг          

«Тоттенхэм» не оставляет шансов «Арсеналу» в дерби

Последнее северолондонское дерби на «Уайт Харт Лейн» осталось за «Тоттенхэмом». Маурисио Почеттино может быть доволен своими подопечными: «шпоры» провели великолепную игру и одолели «Арсенал» впервые с февраля 2015 года. Более того, за три тура до окончания чемпионата «Тоттенхэм» гарантировал себе место в таблице выше (на данный момент разница между обеими командами в 17 очков), нежели у «канониров». Это историческое событие, ведь впервые за 22 года «Тоттенхэм» завершит сезон выше своего заклятого и принципиального соперника.     

Матч получился зрелищным и динамичным, но конкурентным был лишь в первом тайме, в течение которого команда Арсена Венгера навязывала сопернику борьбу на каждом участке поля и создавала хоть какую-то остроту у ворот Уго Льориса. Во втором же тайме доминирование «шпор» было тотальным и если бы не феноменальная реакция Петра Чеха, совершившего несколько эффектных сэйвов, «Арсенал» однозначно бы опозорился и проиграл бы с крупным счетом.

Ударным у «Тоттенхэма» получился отрезок на старте второй 45-е, когда в течение трех минут хозяева забили дважды. Сначала отличился Деле Алли, добивший мяч в пустые ворота, а потом забил и Харри Кейн, реализовавший пенальти, которое сам же и заработал.

Прежде всего, отметил бы командную игру подопечных Маурисио Почеттино: каждый знал свои функции и обязанности, и что делать в том или ином эпизоде. Все это выглядело очень гармонично. Против такого «Тоттенхэма» шансов на положительный результат было бы мало даже у «Челси», а что уж говорить об «Арсенале», который большинство матчей с топ соперниками в этом сезоне проиграл?!

Несмотря на то, что «шпоры» пребывают в безупречной форме, опередить «Челси» и выиграть чемпионство они вряд ли смогут. Слишком многое упустили в первом круге, а сейчас команда Антонио Конте, у которой осталось три проходных матча, уже попросту не позволит отыграть четыре очка. Впрочем, и второе место тоже очень высокое для «Тоттенхэма», давно не добивавшегося таких высот.

«Арсенал» же, уже который год ничего серьезного не показывает и вероятнее всего останется за пределами лигочемпионовской зоны. Тем не менее, шансы еще остаются финишировать в четверке, благо, что конкуренты тоже не блещут стабильностью. Впереди у «канониров» сложнейшая игра с МЮ, которая и будет определяющей в этом плане. Или пан, или пропал.

«Тоттенхэм» — «Арсенал» 2:0 (ВИДЕО)
Голы: Алли, 55, Кейн, 58, (с пенальти)
«Тоттенхэм»: Льорис — Триппьер (Уокер, 88), Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Дайер, Ваньяма — Эриксен, Алли (Сиссоко, 90+1), Сон (Дембеле, 79) — Кейн
«Арсенал»: Чех — Паулиста (Бельерин, 75), Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака (Уэлбек, 65), Гиббс — Езил, Санчес — Жиру (Уолкотт, 81)
Предупреждения: Кейн — Паулиста, Жиру, Монреаль

Победная бисиклета Джана

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан принес победу своей команде, забив единственный гол в поединке с «Уотфордом» на «Викаридж Роуд». К слову, гол получился на загляденье и наверняка попадет в подборку лучших голов сезона. Немец эффектно пробил в падении «ножницами», отправив мяч точно в угол, без шансов для Эурелио Гомеса.

Если говорить о перипетиях встречи, отмечу, что команда Вальтера Маццарри дала серьезный бой «Ливерпулю» и даже могла спастись от поражения на последней минуте компенсированного к матчу времени, если бы Себастьян Предль с убойной позиции попал бы в ворота, а не в перекладину. Впрочем, победа мерсисайдской команде, ставшей для нее третьей кряду выездной, досталась абсолютно заслужено.

Подопечные Юргена Клоппа, потерявшие из-за травмы Филиппе Коутиньо, сполна воспользовались осечками конкурентов  и, сохранив третье место, оторвались от «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед» на три и четыре очка соответственно. Правда, у «красных» в отличие от манчестерских преследователей на одну игру больше.

«Уотфорд» – «Ливерпуль» 0:1 (ВИДЕО)
Гол: Джан, 45+2
«Уотфорд»: Гомес ‒ Мариаппа, Предль, Бритос (Кабаселе, 19) ‒ Дукуре – Амрабат (Окака Чука, 85), Клеверли, Капу (Саксесс, 73), Янмат ‒ Дини, Ньянг
«Ливерпуль»: Миньоле ‒ Клайн, Матип, Ловрен, Милнер ‒ Джан, Лейва, Вейналдум ‒ Фирмино, Коутиньо (Лаллана, 13, Клаван, 87), Ориги (Старридж, 84)
Предупреждения: Предль, Капу ‒ Лейва 

Все результаты 35-го тура: 

Турнирная таблица

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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