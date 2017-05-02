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Пляжний футбол: молодіжна збірна України розпочала збір у Дніпрі

На олімпійський базі у Дніпрі українська молодіжка розпочала навчально-тренувальний збір

  • 02.05.2017 12:06
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Пляжний футбол: молодіжна збірна України розпочала збір у Дніпрі

У Дніпрі на олімпійській базі школи спортивної майстерності, що знаходиться на Монастирському острові, розпочався перший у новому сезоні навчально-тренувальний збір молодіжної збірної України з пляжного футболу.

Керує процесом помічник головного тренера Національної збірної України Микола Костенко, який привіз до Дніпра 16 гравців і проводить три тренування на день. Тренер молодіжної команди ставить перед собою три основні завдання на цьому зборі.

По-перше, визначитися з кістяком збірної, на який можна буде покладатися у найближчій перспективі. Нагадаємо, що в середині червня в Угорщині відбудеться міжнародний турнір серед молодіжних збірних, на який запрошено і нашу команду. Тож, зараз у Миколи Петровича буде непростий вибір, адже не всі однаково виглядають на піску – хтось грає у великий футбол, а хтось у футзал та міні-футбол.

По-друге, всіх хлопців потрібно привести, як то кажуть, до єдиного знаменника, адже на початку нового сезону всі знаходяться у різній формі.

І по-третє, провести із командою тактико-тактичні заняття - відпрацювати стандарті положення та взаємодію у четвірках в атаці та захисті.

Окрім, безпосередньо роботи на піску, у вільний час Микола Костенко разом с хлопцями аналізують гру провідних збірних на Чемпіонаті світу на Багамських островах. На олімпійській базі встановили спеціальний проектор, де наша команда передивляється записи матчів Чемпіонату світу, а також ігри збірної України у минулому сезоні, коли ми виграли Євролігу-2016. До речі, допомагає у роботі Костенку гравець збірної України з пляжного футболу Максим Войток, який набирає форму через тренування у Дніпрі та ділиться своїм досвідом з молодими футболістами.

Зовсім скоро очікуйте більше новин з табору нашої молодіжної збірної, фотографії з місця тренувань, а також склад нашої команди!

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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