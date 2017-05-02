Жуниор МОРАЕС: «В Китае серьезный уровень и условия»

Принадлежащий «Динамо» форвард доволен арендной в Китае.

«Ничья — это закономерный счет? Скажу, что было 33 градуса, очень жарко. Итоговый счет оценить тяжело. Мы очень хорошо начали игру. Мы атаковали, у нас были хорошие комбинации. Считаю, у нас были шансы выиграть. У меня еще не было возможности забить, но я счастлив, что приложил руку к обоим голам сегодня.

На нашем стадионе невероятная атмосфера. Он всегда полон и фанаты являются частью команды! Они поют, кричат на судью и давят на противника. У чемпионата серьезный уровень и условия, спонсоры и т.д. Качество игры, несомненно, хорошее, возможно, интенсивность немного не такая, как в Европе», — сказал Мораес.