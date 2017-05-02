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НИНКОВИЧ: «В Динамо не было атмосферы, поэтому ничего не выиграли»

Хавбек «Сиднея» - о периоде в киевском «Динамо»

  • 02.05.2017 11:34
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ФК Сидней. Милош Нинкович
© ФК Сидней. Милош Нинкович
Полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович, известный по выступлениям за киевское «Динамо», прокомментировал признание его лучшим игроком чемпионата Австралии в этом сезоне.
 
«То, что «Сидней» сделал в этом году, невероятно. И я думаю, что многие игроки, особенно из моей команды, заслужили эту награду. Они провели невероятный сезон, но, возможно, я играл немного лучше, чем кто-либо другой.
 
У нас в «Сиднее» сейчас есть невероятная внутрикомандная атмосфера, и я думаю, что именно это ключ к успеху. Я играл с очень хорошими футболиста, в киевском «Динамо», например, но у нас не было этой атмосферы в команде, и мы ничего не выиграли», — сказал Нинкович после получения награды лучшему игроку чемпионата Австралии — медали Джонни Уоррена. 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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