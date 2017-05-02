НИНКОВИЧ: «В Динамо не было атмосферы, поэтому ничего не выиграли»

Что от таких экспертов, что от тех, что перед монитором стучат по клаве, тошнит примерно одинако...

Потому что был шанс повтора финала прошлого года, ибо Атлетико побеждало Ювентус в их последних п...

одну ремарку, забыл добавить. Если и проводить ещекако йто серьезный бой, то только в ближайши...

100%, тем более, что в ВП играет 2 украинца. И поддержка у Виртус в Киеве была очень даже хороша....

Фанаты выражают так свою позицию в отношении того, что происходит на востоке Украины.. а ты сцыкл...

Фанаты выражают так свою позицию в отношении того, что происходит на востоке Украины.. а ты сцыкл...