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Степан ЮРЧИШИН: «Цей бардак вже дістав»

Екс-гравець «Карпат» - про суддівство матчу «Зірка» - «Карпати»

  • 02.05.2017 11:19
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fckarpaty.lviv.ua
© fckarpaty.lviv.ua

Арбітр поєдинку «Зірка» - «Карпати» (3:2), на думку Юрчишина, припустився грубих помилок, які вплинули на результат.

«Цей бардак вже дістав. Скільки можна так судити? Як мінімум, дві грубі помилки призвели до того, що «Карпати» програли. Я не кажу про ситуації, де можна приймати рішення 50 на 50, але як можна давати пенальті в епізоді зі звичайним зіткненням, яких у кожному матчі буває по десятку, а то й більше? Футбол – не балет, це контактна спортивна гра. А як можна відмінити стовідсотково «чистий» гол, побачивши офсайд, якого не було й близько. От і виходить, що команда тренується, працює, а в підсумку усе залежить від того, помиляться судді чи не помиляться. Не хочеться вірити, що до такого суддівства доклалася «Зірка». Але коли це все ж має місце, то я б порадив їм краще витрачати кошти на інфраструктуру клубу (я не розумію, як можна собі дозволяти проводити матчі Прем’єр-ліги на полі з таким газоном) та на дитячу футбольну школу», - сказав Юрчишин. 

Источник — ФК Карпаты

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