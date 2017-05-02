Виталий ПРИНДЕТА: «Доволен, что год назад перешел в Платаниас»

Украинский легионер «Платаниаса» рассказал о том, как обустроился в Греции.

— После окончания карьеры в «Волыни» я лечил травму и искал новую команду. После поражения молодежной команды «Волыни» «Карпатам» (0:4) у меня произошел конфликт с тренером, я понял, что меня в Луцке рассчитывать не будут. Сначала залечивал травму в Хорватии, а затем поехал на просмотр в Грецию.

— Не боялся, что в этой стране бушует экономический кризис и можно поменять, условно говоря, шило на мыло?

— Нет, я вообще о каком-то кризисе в Греции не думал. Сразу знал, что поеду в «Платаниас». Надо было подготовиться к просмотру в Греции, быть в очень хорошей форме. У меня все получилось, я перебрался в Грецию в мае 2016 года, подписал контракт на два года.

— Что представляет собой клуб «Платаниас»?

— Это команда из одноименного критского города, но играем мы за 13 километров, в городе Ханья. За нас болеет публика с обоих городов. Стадион небольшой, на четыре тысячи зрителей, с хорошим газоном. Почти всегда заполнен, хотя полный он обычно на матчах с грандами. Большинство покупают абонементы на сезон. Люди здесь очень простые, и внешне не скажешь, кто за тебя болеет — миллионер или работяга. В Греции не принято кичиться роскошью. В общем, грекам, по моим наблюдениям, нужны три вещи: полдня потягивать холодный кофе, курить сигареты, можно даже электронные, а вечером зайти на футбол.

— Твой дебютный гол пришелся на матч с «Лариссой» ...

— Вообще климат позволяет грекам играть без традиционного для Европы зимнего перерыва. Они заканчивают чемпионат раньше, потому что здесь наступает жаркое лето. Перерывы возможны разве на Рождество, Новый год и Пасху — четыре-пять дней. А в начале января на Крите действительно выпал мокрый снег. И это было впервые за многие годы. Когда выходили на матч с «Лариссой», местные футболисты пристально смотрели на арбитра, думали, что он отменит игру. Для нас играть в таких условиях — обычное дело, а греки ездят высоко в горы, чтобы увидеть снег. Тем более на Крите. В том матче мы здорово сыграли, 3:2 выиграли, я забил второй гол после подачи углового. Опередил вратаря и ударил головой.

— Часто можно услышать, что в Греции в футбол можно играть в полноги. Это правда?

— Не скажу, что тренировки у греков слабенькие, это точно не курорт. В Украине принято считать, что местный футбол основан просто на технике и здесь в основном с мячами возятся. Спешу разочаровать вас: наш тренер по физподготовке дает очень сильную беговую работу, у него все с наукой сверено. Во время игрового цикла тренировки ровно в 10:30 начинаются, и только одна в день. Двукратные занятия вводятся во время летнего сбора. Начинать надо очень рано — в 7:30, чтобы солнце не мешало. А вечернее занятие стартует, когда жара спадет — в 20:30.

— Как ты устроил свой быт?

— Клуб дал нам с женой служебные квартиру и автомобиль. Живу рядом с тренировочной базой, к морю двадцать метров. На выходные или во время небольших отпусков есть куда пойти и что посмотреть. Пока мы с Александрой изучаем Крит, его музеи и пляжи. Будет возможность — полетим в Афины или дальше. Жена, например, собирается в Ираклион, во дворец к минотавру (смеется). Потом меня отвезет.

— То, что «Платаниас» является островной командой, сказывается на футбольном графике?

— Разве только тем, что мы всегда летаем на гостевые матчи. В Афины, где базируются шесть команд Суперлиги, лететь 40-50 минут. Если команда не столичная, добираемся на матчи еще автобусом. А наша молодежка пользуется кораблями, чтобы попасть на материк. Кстати, у греков молодежный чемпионат проводят среди команд U-20, задействовать старших футболистов из основы запрещено.

— Когда ехал в Грецию, задумывался над языковым барьером?

— Знал, что буду учить языки — греческий и английский. Спустя почти год пребывания здесь вообще могу объясниться греческим, особенно в отношении футбольных терминов. В команде общение в основном идет на английском, поэтому, выхода нет — учу и его. Слова тренера переводит его ассистент именно на английском.

— Не жалеешь о переезде в плане профессиональных перспектив?

— Через год после подписания контракта не могу не быть доволен своим выбором и работой агента. Все же в профессиональном плане я не пострадал. «Платаниас» — сильный «середняк» греческой Суперлиги. Считаю, что сегодня здешний футбол сильнее украинского чемпионата, а случаи, когда лидеры теряли очки с аутсайдерами, — обычное дело.