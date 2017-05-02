Верес без Мазяра снова второй

На протяжении нескольких последних недель главным ньюсмейкером лиги был именно ровенский клуб. После серии неудач на старте второй части турнира импульсивный тренер «Вереса» Владимир Мазяр в свойственной ему громогласной манере заявил, что уходит. На следующий день, правда, признал, что погорячился. Но фундамент для домыслов заложил.

«Страсти по отпуску»

Не удивительно, что новость об уходе тренера в отпуск «по семейным обстоятельствам», когда команда только начала выравниваться, а Степанюк снова забивать, была воспринята «в продолжение темы». С чего быэто — посреди сезона, в пору решающих матчей? Клуб жестко пресек моментально распространившиеся слухи с крамольными подробностями о все-таки отставке, потребовав извинений от СМИ за «обидные статьи», и пригрозив судом. Небольшую ясность внес КДК ФФУ, который оказывается, в эти же дни, дисквалифицировал Мазяра на три тура чемпионата. Получается, тренер все равно не смог бы рулить действиями подопечных, вот и решил уделить время семье. Какова она, правда, поживем – увидим. А пока невольно вспоминается осенний поход в отпуск Сергея Солдатова. Тогда «Оболонь-Бровар» яростно отрицала отставку специалиста, мол, ушел на обычный отдых. В итоге, Солдатов до сих пор там, «пивоварами» рулит его сподвижник…

Под руководством помощника Мазяра – Юрия Вирта – провел свой первый матч и «Верес». Новичкам, как известно, везет, и дебют у экс-вратаря «Шахтера» и сборной получился отменным. «Верес»встречался с киевским«Арсеналом», благодаря дублю лучшего бомбардира (и своего, и чемпионата) выиграл 2:0. Но еще больше радости подарили ровенцам сумчане…

«Плохой мир хуже хорошей ничьей»

Наверное, главная сенсация этого тура случилась в Киеве, где временно домашние матчи проводит черниговская «Десна». Четыре победы кряду, и семь матчей без поражений – таковы последние успехи команды. На «Оболонь-Арене» команда Александра Рябоконя продлила вторую серию, не сумев справиться с бедствующими в турнирном плане «Сумами» (0:0). Хотя у «хозяев» был реальный шанс добыть пятую по счету победу, реализуй на 49-й минуте пенальти Денис Фаворов. Эта ничья и дала «Вересу»возможность обогнать «Десну», ивернуть себе второе место, которое команда долгое время удерживала в первом круге.

В отличие от «северян» ничья «Гелиоса» его турнирные позиции улучшила. Харьковчане продолжают уверенно играть в защите,в этом туре команда Сергея Сизихина на ноль отстояла в поединке против середняка «Оболони-Бровар».Правда, самим «солнечным» тоже забить не удалось. Зато этот мир позволил сравняться по очкам с четвертым «Колосом».

Что касается коваливской команды, то она в этом туре дома неожиданно уступила. Обидчиком стал преображенный Пучковым «Горняк-Спорт». Несмотря на то, что хозяева выигрывали по ходу встречи, команде из Горишних Плавней удалось забить три мяча и взять выездные три очка.

Лидерже нынешнего чемпионата остался неизменным. В этом туре «Ильичевец»гостил в Черкассах, у серебряного призера минувшего первенства. «Черкасский Днепр»хоть и шел на седьмом месте, но имел дополнительнуюшикарную мотивацию: перед матчем президент клуба Владимир Лашкул пообещал выплатить за победу над фаворитом премиальные. Безжалостный Руслан Кисиль лишил футболистов соперника вознаграждений... «Днепряне» проиграли третий домашний матч подряд, как бы вместо премий, на штрафы не нарваться.

«Средненькие успехи середняков»

Немного в турнирной таблице сумел подняться краматорский «Авангард». Команда Александра Косевича добыла победу в поединке с обескровленной в межсезонье стрыйской «Скалой».Юные подопечные Романа Гнатива в семи сыгранных турах этого года не добыли ни одного очка, и занимают предпоследнее 17 место в таблице.

После двух сухих побед пропустил 21-летний вратарь «Буковины» Олег Мозиль. В этом туре его команда дома уступила «Полтаве» (0:2), за которую, кстати, забивали тоже молодые футболисты, 23-летний Евгений Трояновский и 21-летний Богдан Кушниренко. Была в этом матче и еще одна ситуация, связанная с подрастающими талантами: у черновицкой команды на 72-й минуте удалился 21-летни Алексей Клак.

«Нефтяник-Укрнефть» в этом туре сумел воспользоваться осечками «Гелиоса» и «Колоса». В 27-м туре на команду Владимира Кныша ожидал «Николаев», который только посреди недели играл полуфинальный матч Кубка Украины против киевского «Динамо» (0:4), поэтому времени на подготовку ко встрече с ахтырцами было меньше. Возможно, это тоже повлияло на итоговый результат, который оказался в пользу хозяев, которые благодаря минимальной победе сумели подкрасться к пятерке на расстояние четырех очков.

Закрылся 27-й тур встречей в Тернополе, где местная одноименная команда принимала «Ингулец». Хозяева потеряли практически все шансы на то, чтобы спастись от вылета во вторую лигу, соперник же, наоборот, ведет борьбу место в этом дивизионе.Победа для команды Сергея Лавриненко в этом матче была крайне важна, она ее и добыла. Во втором туре подряд голом отметился защитник Александр Медведев, дебютный мяч за «Ингулец»провел Евгений Немтинов, который до этого имел два гола за «Буковину» в первой части сезона, и один за «Ингулец-2» во второй лиге.

Иван АНДРЕЙЧЕКО

Первая лига. 27-й тур

28 апреля, пятница

«Черкасский Днепр» — «Илльичевец» —1:2

Голы: Тарасенко, 82 — Руслан Кисиль, 2, 21.

«Гелиос» — Оболонь-Бровар» — 0:0

29 апреля, суббота

«Нефтяник-Укрнефть» — «Николаев» —1:0

Гол: Загинайлов, 73.

«Верес» — «Арсенал» —2:0

Голы: Степанюк, 62, 82.

«Авангард» — «Скала» — 2:0

Голы: Даудов, 40, Иващенко, 48.

«Буковина» — «Полтава» —0:2

Голы: Трояновский, 23, Кушниренко, 33.

Удален: Клак (Б), 72.

«Колос» — «Горняк-Спорт» — 1:3

Голы: Гаврыш, 3 — Шевчук, 4, Моисеенко, 52, Панасенко, 90+4.

«Десна» — «Сумы» — 0:0

30 апреля, воскресенье

«Тернополь» — «Ингулец» — 0:2

Голы: Медведев, 11, Немтинов, 61.

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