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Никита КРАВЧЕНКО: «Я словно в сказку попал»

Полузащитник «Динамо» рассказал о своем дебюте в первой команде

  • 02.05.2017 10:19
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Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек столичного клуба Никита Кравченко прокомментировал победу над «Черноморцем» (4:1).

«Когда стало известно, что Морозюк пропускает игру, я начал тренироваться с первой командой. А после кубковой игры стало понятно, что буду играть.

Подпустили в Николаеве, получил какую-то уверенность. И вот сыграл целый матч. Как в сказку попал. Стадион, эмоции захлестывают, тяжело говорить.

В первом тайме мой фланг больше нагружали, были атаки через него. Во втором чуть меньше, но в этом ничего плохого нет.

Гол Беседина? Да, как-то так на поле сориентировались. Ярмола отскочил под меня, я отдал ему, а он — Артему отличный пас. Все здорово, отличная комбинация», — сказал Кравченко. 

 

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