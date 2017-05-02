Хавбек столичного клуба Никита Кравченко прокомментировал победу над «Черноморцем» (4:1).

«Когда стало известно, что Морозюк пропускает игру, я начал тренироваться с первой командой. А после кубковой игры стало понятно, что буду играть.

Подпустили в Николаеве, получил какую-то уверенность. И вот сыграл целый матч. Как в сказку попал. Стадион, эмоции захлестывают, тяжело говорить.

В первом тайме мой фланг больше нагружали, были атаки через него. Во втором чуть меньше, но в этом ничего плохого нет.

Гол Беседина? Да, как-то так на поле сориентировались. Ярмола отскочил под меня, я отдал ему, а он — Артему отличный пас. Все здорово, отличная комбинация», — сказал Кравченко.