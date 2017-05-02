Зинедин ЗИДАН: «Мы не являемся фаворитами в матче с Атлетико»

В первом матче команда Зинедина Зидана постарается «сыграть на ноль».

«Понимаем, насколько важен первый матч. Только об этом и думаем. Намерены биться сразу со стартового свистка. Просим болельщиков поддержать нас точно так же, как это было в выходные. Трибуны нам очень помогают. Мы нуждаемся в болельщиках. Настала пора полуфинала, и мы знаем, что от нас требуется.

Все, что случилось в прошлом, осталось в прошлом. Нельзя оглядываться назад. У нас был позитивный опыт, но теперь все по-другому. Мы не являемся фаворитами. Шансы - 50 на 50, как это всегда и бывает на стадии плей-офф. Мы планируем сделать все возможное, чтобы выиграть завтрашний матч. Мы не думаем об ответном поединке. Все наши мысли направлены на завтрашнюю встречу, а уж потом решим, что делать дальше.

Варан готов сыграть, он уже залечил свою травму. Мы недосчитаемся Пепе, который еще продолжает восстановление, зато в строю Начо, Рамос и Варан. Рад, что все они готовы к концовке сезона. До этого нам пришлось провести немало встреч без них

Мы не так часто играем «на ноль» по сравнению с прошлым сезоном. Это футбол, у каждой команды есть свои сильные стороны, и «Атлетико» не исключение. Для нас всегда самое важное - забить на гол больше соперника. Но завтра мы постараемся сыграть «на ноль» и при этом забить, ведь это плей-офф

«Атлетико» за последние пять лет заметно прибавил. Эта команда осложнила нам жизнь, как, впрочем, и многим другим клубам. «Индейцы» никогда не сдаются, вне зависимости от ситуации. Они бьются до конца, знают свои сильные стороны и используют их по максимуму. Но у нас есть свое оружие. Мы больше думаем о своей игре», - сказал Зидан.