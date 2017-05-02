СИМЕОНЕ: Моя команда сделает все, чтобы болельщики испытывали гордость

По мнению Симеоне, на «Сантьяго Бернабеу» его команду ждет напряженный поединок.

«Завтра я выпущу на поле команду, которой сделает все, чтобы болельщики испытывали гордость. Нужно решить все так, чтобы избежать каких-либо серьезных проблем в ответной игре. Дополнительное время дома в ответном матче не будет играть нам на руку, поэтому мы должны гарантировать, что его не будет. Пока еще не думаем об ответной встрече, сейчас говорим только о завтрашнем поединке

Я знаю, кто будет завтра играть на позиции правого защитника. Отсутствующие футболисты имеют важное значение, но футбол - это командная игра. Футболисты могут пропускать матчи, а команда должна уметь восполнить потерю. Это похоже на то, как вы в детстве играли на улице

Не думаю о том, какой точно результат будет. Нас ждет напряженный поединок. Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество, создав свободное пространство. Мы знаем, что проводим ответный поединок дома, поэтому гол на выезде принесет нам большую пользу

Сауль сейчас играет в центре полузащиты. Там он себя комфортно чувствует. Сауль может действовать где угодно в зависимости от наших потребностей, но его основная позиция - это центральный полузащитник. У него есть все необходимые для этого качества. На этой позиции он может делать все. Его роль в команде стала еще более значительной. В будущем, если он продолжит прибавлять, весь мир будет у его ног», - сказал Симеоне.