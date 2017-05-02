Реал – Атлетико. Анонс

Те, кто интересуется шахматами, знают: испанская партия – один из самых популярных дебютов, применяемых гроссмейстерами. В Лиге чемпионов «испанская партия» разыгрывалась последние три сезона. В прошлом году нынешние соперники разыграли ее в финале, в сезоне 2014/15 – в четвертьфинале, а еще годом ранее – также в финале. И во всех случаях победителем выходил «Реал», становившийся на пути парней Диего Симеоне к трофею. Ни в одном из противостояний «матрасники» не считались фаворитами, но каждый раз давали настоящий бой сопернику.

Можно не сомневаться, что и на этот раз нас ждет не просто матч, а битва, достойная полуфинала Лиги чемпионов. А по-другому в матчах с участием команды Диего Симеоне и быть не может. Не обладая суперзвездным составом и финансовыми возможностями, которые есть у «Баварии», «МанСити», аргентинский наставник из года в год доводит свою команду до решающих стадий главного турнира Старого Света. Не удивительно, что Симеоне на данный момент, пожалуй, один из наиболее востребованных тренеров в Европе. «Интер» заманивает своего бывшего игрока возможностью самому вписать сумму в зарплатную ведомость и баснословным трансферным бюджетом. А футбольная ассоциация Аргентины видит в Диего того, кто поведет команду за собою на чемпионате мира-2018. Но сам Симеоне не спешит давать ответ ни одним, ни другим – не в его правилах бросать дело на половине пути.

В отличие от Диего Симеоне, Зинедин Зидан выигрывал Лигу чемпионов и будучи игроком и в качестве тренера. Но такого статуса, как аргентинец в «Атлетико», Зидан в своем клубе не имеет. Недаром появляются слухи о том, что если «Реал» останется в этом году без чемпионства в Примере и победы в Лиге чемпионов – француз может покинуть команду.

Стиль игры, который прививает своей команде Диего Симеоне, как нельзя лучше подходит для нейтрализации сильних сторон «Реала». Если не брать во внимание поражение в серии пенальти в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Симеоне в качестве тренера проиграл «Реалу» всего два из последних 13 матчей. В Примере «Реал» только в этом сезоне сумел подобрать ключик к воротам «матрасников», проведя на «Сантьяго Бернабеу» три сухих мяча. Но этот матч стал, скорее, исключением из правил.

Накануне противостояния наставники команд рассыпались комплиментами друг другу. «Зидан, став главным тренером, проделал огромный объем работы. Ему удалось всех осчастливить в команде, он нашел правильный баланс и приступил к великим свершениям. Важные матчи всегда трудны, и завтрашний поединок не будет исключением», - сказал Симеоне.

«Симеоне и Бургос превосходно работают в своем клубе. Я немного знаком с Бургосом, он мне нравится, и я его очень уважаю. Симеоне знаком мне только по играм против него. Я с большим уважением отношусь к работе, которую проделали эти специалисты», - парировал Зидан.

Наверняка и Зидан, и Симеоне, как за шахматной доской, подготовили друг другу тактические сюрпризы. Чей дебют окажется выигрышным в испанской партии – увидим уже сегодня вечером.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, КриштиануРоналду, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Савич, Фелипе Луис, Сауль, Коке, Габи, Карраско, Гризман, Гамейро.

Не сыграют: Бэйл, Пепе - Врсалько

Котировки букмекеров:

На победу «Реала» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.82. На победу «Атлетико» – 4.75. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

2 мая, вторник