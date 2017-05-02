Черноморец примет Шахтер в Одессе

Директор стадиона «Черноморец» Сергей Сиволап рассказал, что домашний матч 29-го тура против «Шахтера» одесситы проведут на своем стадионе.
«С «Шахтером» «Черноморец» сыграет на своем стадионе. Это окончательное решение. Сейчас газон в удовлетворительном состоянии, а через 10 дней будет в хорошем.
Накрыли поле пленкой, потому что две недели до этого не было солнца, а нам нужно было тепло, поэтому мы его аккумулировали.
Завтра будем открывать поле, проверять и смотреть. Может, опять накроем. Чем больше тепла, тем быстрее растет трава», – сказал Сиволап в интервью каналу «Футбол 1».
Источник — ТК Футбол
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