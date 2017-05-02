У п’ятий день чемпіонату світу з пляжного футболу на Багамських Островах визначились перші дві чвертьфінальні пари, адже свої групові битви завершили представники квартетів А та В. У групі А Швейцарія та Сенегал достроково вийшли у плей-офф, тож у їхньому очному протистоянні вирішувалася доля першого місця. І команди подарували справжнє свято вболівальникам, як то кажуть «грали без захисту». Основний час завершився внічию 5:5, і у додатковому збірні обмінялися голами, тож у підсумку – 6:6 і серія пенальті! А там Мамур Діагне влучив у воротаря, а от Деян Станковіч свій удар не змарнував. Крім того супер-форвард швейцарців відзначився хет-триком у матчі, тож його сміливо можна вважати героєм цієї зустрічі.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група А. Третій тур
Швейцарія – Сенегал - 6:6 (1:1, 2:2, 2:2, 1:1) /3:1 пен./
А от третю сходинку у квартеті А посіла збірна Багамських Островів, яка переграла Еквадор з рахунком 4:1. Господарі Мундіалю, на радість місцевих вболівальників, змогли здобути першу перемогу в історії фінальних турнірів Чемпіонату світу, тож, завершують змагання на мажорній ноті. Адже вони зробили все, що могли.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група А. Третій тур
Багамські острови – Еквадор - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Група А
|Команда
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Швейцарія
|3
|2
|1
|0
|18-13
|7
|2
|Сенегал
|3
|2
|0
|1
|25-7
|6
|3
|Багамські Острови
|3
|1
|0
|2
|7-14
|3
|4
|Еквадор
|3
|0
|0
|3
|6-22
|0
А у групі В збірна Італії розгромила Мексику 8:1 й зі стовідсотковим результатом фінішувала на першій сходинці. П’ять м’ячів з восьми на рахунку лідерів «Скуадри Адзурри» - хет-трик оформив Габріеле Горі, а дубль Паоло Пальмачі. Мексиканці ж завершили турнір без жодного набраного очка.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група В. Третій тур
Італія – Мексика - 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)
А от за другу перепустку у чвертьфінал в очній битві боролися команди Ірану та Нігерії, які у разі успіху виходили б на збірну Швейцарії. Африканці були дуже близькими до історичного виходу у плей-офф, проте за три хвилини до завершення основного часу Моххамед Мохтарі перевів гру в екстра-тайм – 4:4. Там команди не забивали й доля чвертьфінальної перепустки вирішувалася у серії пенальті. Нігерійці явно нервували, як результат – Віктор Тале навіть не влучив у ворота, а удар Огодо прийшовся у поперечину. Таким чином, іранці фінішували другими у групі, а збірна Нігерії із розчаруванням залишає Багамські острови.
Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група В. Третій тур
Нігерія – Іран - 4:4 (0:1, 3:2, 1:1) /1:2 пен./
Група B
|№
|Команда
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Італія
|3
|3
|0
|0
|25-11
|9
|2
|Іран
|3
|1
|1
|1
|11-11
|4
|3
|Нігерія
|3
|0
|1
|2
|15-20
|2
|4
|Мексика
|3
|0
|0
|3
|7-16
|0
Таким чином відомі дві чвертьфінальні пари:
05.05.2017, 01:30 Швейцарія – Іран
05.05.2017, 03:00 Італія – Сенегал
У ніч проти середи, в останніх матчах групового етапу грають:
02.05.2017, 22:30 Таїті – Польща /група D/
03.05.2017, 00:00 Парагвай – Панама /група C/
03.05.2017, 01:30 Бразилія – Японія /група D/
03.05.2017, 03:00 ОАЕ – Португалія /група C/
Лев Галушко, спеціально для Sport.ua
Фото: fifa.com
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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