Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧС з пляжного футболу: Нігерія пропускає у чвертьфінал Іран

У п'ятий день чемпіонату світу на Багамах стали відомі перші дві чвертьфінальні пари

  • 02.05.2017 08:33
  • 18 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ЧС з пляжного футболу: Нігерія пропускає у чвертьфінал Іран

У п’ятий день чемпіонату світу з пляжного футболу на Багамських Островах визначились перші дві чвертьфінальні пари, адже свої групові битви завершили представники квартетів А та В. У групі А Швейцарія та Сенегал достроково вийшли у плей-офф, тож у їхньому очному протистоянні вирішувалася доля першого місця. І команди подарували справжнє свято вболівальникам, як то кажуть «грали без захисту». Основний час завершився внічию 5:5, і у додатковому збірні обмінялися голами, тож у підсумку – 6:6 і серія пенальті! А там Мамур Діагне влучив у воротаря, а от Деян Станковіч свій удар не змарнував. Крім того супер-форвард швейцарців відзначився хет-триком у матчі, тож його сміливо можна вважати героєм цієї зустрічі.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група А. Третій тур
Швейцарія – Сенегал - 6:6 (1:1, 2:2, 2:2, 1:1) /3:1 пен./

А от третю сходинку у квартеті А посіла збірна Багамських Островів, яка переграла Еквадор з рахунком 4:1. Господарі Мундіалю, на радість місцевих вболівальників, змогли здобути першу перемогу в історії фінальних турнірів Чемпіонату світу, тож, завершують змагання на мажорній ноті. Адже вони зробили все, що могли.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група А. Третій тур
Багамські острови – Еквадор - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Група А

  Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О
1 Швейцарія 3 2 1 0 18-13 7
2 Сенегал 3 2 0 1 25-7 6
3 Багамські Острови 3 1 0 2 7-14 3
4 Еквадор 3 0 0 3 6-22 0

 

А у групі В збірна Італії розгромила Мексику 8:1 й зі стовідсотковим результатом фінішувала на першій сходинці. П’ять м’ячів з восьми на рахунку лідерів «Скуадри Адзурри» - хет-трик оформив Габріеле Горі, а дубль Паоло Пальмачі. Мексиканці ж завершили турнір без жодного набраного очка.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група В. Третій тур
Італія – Мексика - 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)

А от за другу перепустку у чвертьфінал в очній битві боролися команди Ірану та Нігерії, які у разі успіху виходили б на збірну Швейцарії. Африканці були дуже близькими до історичного виходу у плей-офф, проте за три хвилини до завершення основного часу Моххамед Мохтарі перевів гру в екстра-тайм – 4:4. Там команди не забивали й доля чвертьфінальної перепустки вирішувалася у серії пенальті. Нігерійці явно нервували, як результат – Віктор Тале навіть не влучив у ворота, а удар Огодо прийшовся у поперечину. Таким чином, іранці фінішували другими у групі, а збірна Нігерії із розчаруванням залишає Багамські острови.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови
Груповий етап, Група В. Третій тур
Нігерія – Іран - 4:4 (0:1, 3:2, 1:1) /1:2 пен./

Група B

Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О
1 Італія 3 3 0 0 25-11 9
2 Іран 3 1 1 1 11-11 4
3 Нігерія 3 0 1 2 15-20 2
4 Мексика 3 0 0 3 7-16 0

Таким чином відомі дві чвертьфінальні пари:

05.05.2017, 01:30 Швейцарія – Іран
05.05.2017, 03:00 Італія – Сенегал

У ніч проти середи, в останніх матчах групового етапу грають:

02.05.2017, 22:30    Таїті – Польща /група D/
​03.05.2017, 00:00    Парагвай – Панама /група C/
03.05.2017, 01:30    Бразилія – Японія /група D/
​03.05.2017, 03:00    ОАЕ – Португалія /група C/

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Фото: fifa.com
 

Источник — beachsoccer.kiev.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.