Малага во втором тайме справилась с Севильей

о так, Макклайн був супер-зіркою....достатньо тільки подивитися на його бій проти іншої супер-зір...

Отвечаю сразу всем. За последние 25 лет лучшим боем его назвал журналист на пресухе Вовы. Добавив...

В іншому своєму в'ю Льюіс говорив, що суперважкий дивізіон за часів домінування Володимира Кличка...

Действительно как решит Кличко так и будет! Но если надумает вернуться 100% надо менять тренера

Питання адресувалися не мені, але дозволь відповім я:Питання 1 і 2. Бачив всі найкращі бої суперт...

А що означає "лучший бой в супертяжах за последние 25 лет"???)))) 1 За якими критеріями...