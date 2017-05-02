Малага во втором тайме справилась с Севильей

Чемпионат Испании. 35-й тур
«Малага» – «Севилья» – 4:2
Голы: 0:1 – 30 Васкес, 1:1 – 38 Форнальс, 2:1 – 51 Сандро Рамирес, 2:2 – 57 Васкес, 3:2 – 77 Льоренте, 4:2 – 89 Хуан Карлос.
«Малага» – Камени, Эрнандес, Рикка (Торрес, 72), Луис, Льоренте, Ресио, Камачо, Форнальс, Онтиверос (Кеко, 87), Хони Родригес (Хуан Карлос, 58), Сандро Рамирес.
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Меркадо (Вьетто, 84), Лангле, Нзонзи, Краневиттер (Иборра, 53), Корреа, Сарабия, Васкес, Бен-Йеддер (Йоветич, 72).
Предупреждения: Эскудеро (8), Сарабия (18), Васкес (28), Камачо (39), Корреа (39), Рикка (49), Иборра (76), Хуан Карлос (90).
Источник — Sport.ua
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