Как и предполагалось, в 31-м туре чемпионата Германии, за 3 тура до своего завершения, «Бавария» смогла завоевать очередной, пятый кряду, титул чемпионов страны. Сделала это команда Карло Анчелотти в красивом и в уверенном стиле, отправив в ворота своего соперника шесть безответных голов. Это никак не утешило украинских футболистов, которые продолжают прозябать в глубоком запасе своих клубов. Однако, если не брать во внимание «Байер», в составе которого не играет Владлен Юрченко, клубы Евгения Коноплянки и Артема Федецкого свои матчи выиграли. Кроме того, «Дармштадт», в составе которого помимо Федецкого числятся еще Денис Олейник и Игорь Березовский, продолжает удивлять своим результатом, добыв уже третью победу кряду. Правда, это вряд ли спасет команду Торстена Фрингса от вылета, ведь даже три победы в оставшихся матчах не гарантируют «лилиям» спасительное 15-е место.

Наверное, уже сейчас можно говорить о том, что приглашение в «Байер» Тайфуна Коркута было плохой идеей, ведь эта команда за время его руководства смогла добыть всего одну победу - как раз над «Дармштадтом». В остальных матчах было добыто еще 4 ничьи и 5 поражений потерпели «аптекари», игра которых с уходом Роджера Шмидта стала еще тусклее. Несмотря на это, еще в дебюте игры против «Шальке» хозяева были обязаны выходить вперед, но свою команду выручил Фарманн. После этого «Байер» имел еще один момент, но вместо того, чтобы распечатать ворота гостей пропустил в свои. Гол Бургшталлера спутал все карты Коркуту, команда которого была не готова к перестройке своей тактики. Как результат, уже к 20-й минуте матч можно было заканчивать - «Байер» полностью сложил оружие, а свою капитуляцию признал и турецкий специалист, который еще на 19-й минуте провел замену центрального защитника.

Стоит ожидать, что ближайшим летом руководство «Байера» во главе с Руди Феллером займутся поисками нового, квалифицированного специалиста, с чем у них в последнее время складываются серьезные проблемы - что не Шмидт, то Коркут. «Шальке» же продолжает разочаровывать украинского болельщика, ведь все как один ждут увольнения Маркуса Вайнцирля, который отправил Коноплянку в глубокий запас и продолжает гробить карьеру футболиста. Кроме того, в случае если Вайнцирль все же останется в клубе, Коноплянке будущим летом придется серьезно попотеть, чтобы найти себе достойный клуб в Европе, где к нему будут относиться уже совершенно иначе.

«Байер» - «Шальке» - 1:4

Голы: Кисслинг, 69 — Бургшталлер, 6, 50, Хеведес, 10, Шопф, 18.

«Байер»: Лено — Хильберт (Венделл, 46), Едвай, Топрак (Та, 19), Хенрикс — Бельараби, Арангуис, Кампль, Брандт (Мехмеди, 85) — Кисслинг, Фолланд.

«Шальке»: Фарманн — Коке, Хеведес, Бадштубер, Колашинац (Аого, 74) — Стамбули, Бенталеб (Ритер, 84) — Шопф, Горетцка, Калиджури — Бургшталлер.

Предупреждения: Хильберт, Кампль, Бельараби.





Главным открытием второй части этого сезона безусловно является «Вердер», который не просто выбрался из зоны вылета, а за каких-то 10 туров смог подняться в европейскую квалификацию. Такой прыти и старания от команды Александера Нури не ждал, наверное, никто. Вдвойне удивление вызывает этот результат и потому, что в нынешнем Бремене играет фактически тот же состав, который тренировал Виктор Скрипник, но так плохо начал с ним новый сезон. Все-таки есть потенциал у этой команды и Нури удалось его продемонстрировать с командой, которая последние несколько сезонов сражалась исключительно за выживание!

В этом матче «музыканты» встречались против своего прямого конкурента за места в еврокубках, команды, которая выдала потрясающую первую часть сезона, но прогнозируемо сдулась во второй его части. Нынешняя «Герта» - команда достаточно нестабильная, которая часто чередует победы с необъяснимыми поражениями и, как результат, не может пока что претендовать на нечто большее, нежели 5-е место в чемпионате. «Вердер» же показывает не просто хороший результат, но и превосходную тактическую подготовку, прессинг на всех участках поля и быстрые переходы из обороны в атаку, и обратно, что стало ключевым фактором в этом противостоянии.

«Вердер» - «Герта» - 2:0

Голы: Бартельс, 9, Крузе, 15.

«Вердер»: Видвальд — Велькович, Мойсандер, Сане — Гебре Селассие, Эггештайн (Баргфреде, 73), Гриллич (Дилэйни, 46), Юнузович, Бауэр — Бартельс (Гнабри, 77), Крузе.

«Герта»: Ярштайн — Пекарик (Баак, 86), Торунарига, Лангкамп, Миттельштедт — Аллан, Шелбред (Дуда, 62) — Эссвайн (Харагути, 73), Дарида, Калу — Ибишевич.

Предупреждения: Мойсандер — Миттельштедт.





«Бавария» в этом сезоне не была столь убедительна, как это было последние годы при Пепе Гвардиоле, но даже в полноги мюнхенский клуб смог досрочно завоевать «серебряную салатницу». Более того, нынешняя «Бавария» была одной из худших образцов этой команды за последние несколько лет, и нельзя сказать, что произошло это в связи с некой перестройкой команды, когда на место существующих игроков покупались пачки новых. А если подумать о том, что при падении всех конкурентов «Голливуда» в борьбе за «золото» единственным претендентом был новичок Бундеслиги «Лейпциг», этот результат и вовсе можно назвать провальным, учитывая тот факт, что «Бавария» вылетела на ранней стадии из розыгрыша Лиги чемпионов и в полуфинале из Кубка Германии.

Пока что работой Карло Анчелотти руководство мюнхенского клуба должно быть недовольно. И это проявляется не только в результатах команды, но и в том, как начали играть лидеры «Баварии» - Томас Мюллер, Дуглас Коста, Давид Алаба и многие другие. Эти исполнители в течение сезона не находились на пике своих возможностей, что говорит о тренерских просчетах в их подготовке. Больше всего на орехи досталось как раз Мюллеру, который провел один из худших (если не худший) сезон в своей карьере. А ведь так хотелось подарить Хаби Алонсо, который завершает свои выступления в большом футболе, выдающийся результат. И пусть речь не идет о кубковом хет-трике, а хотя бы о национальном дубле, который бы мог стать прекрасным венцом карьеры для испанского полузащитника.

Матч против «Вольфсбурга» начинался для гостей достаточно тяжело. «Волки» несколько раз угрожали воротам Ульриха и вполне могли рассчитывать на гол, однако в одном из эпизодов Марио Гомес (которого активно сватают как раз в «Баварию» на подмену Роберту Левандовски) не смог с острого угла попасть по воротам, которые покинул голкипер мюнхенского клуба. «Золотым» для «Баварии» стал штрафной удар от Давида Алабы, которого мы нещадно критиковали в последнее время. Мастерству в исполнении стандартов австрийскому защитнику не отнимать, что он подтвердил и в этом поединке, оставив не у дел Кастельса. После этого «Вольфсбург» будто подменили, и эта команда начала то и дело проваливаться в обороне. Очередными голами отметился Левандовски, по голу забили Роббен и Мюллер, а разгром завершил Киммих, который провел замечательный матч.

«Вольфсбург» - «Бавария» - 0:6

Голы: Алаба, 19, Левандовски, 36, 45, Роббен, 66, Мюллер, 80, Киммих, 85.

«Вольфсбург»: Кастельс — Блащиковски (Виейринья, 46), Кнохе, Родригес (Сегюн, 67), Хорн — Базоер, Густаво — Дидави (Нтеп, 79), Арнольд, Герхардт — Гомес.

«Бавария»: Ульрих — Лам (Рафинья, 71), Мартинес, Хуммельс (Бернат, 68), Алаба — Киммих, Алькантара (Санчеш, 75) — Роббен, Мюллер, Коман — Левандовски.

Предупреждение: Густаво.

Удаление: Густаво, 78.





Турнирная таблица:





Алексей ГОРЛАЧ