Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии

Сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович признан Игроком сезона 2016/2017 в чемпионате Австралии.

Экс-игрок киевского «Динамо» стал обладателем медали Джонни Уоррена, которая вручается лучшему футболисту Зеленого континента.

В составе «Сиднея» Нинкович выиграл чемпионат Австралии, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач в 27 матчах.

Here is the best player in the @ALeague season 16/17 - Johnny Warren Medalist Milos Ninkovic #SydneyIsSkyBlue #Congrats pic.twitter.com/xlLzZX8Q5S