Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии

Сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович признан Игроком сезона 2016/2017 в чемпионате Австралии.
Экс-игрок киевского «Динамо» стал обладателем медали Джонни Уоррена, которая вручается лучшему футболисту Зеленого континента.
В составе «Сиднея» Нинкович выиграл чемпионат Австралии, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач в 27 матчах.
Here is the best player in the @ALeague season 16/17 - Johnny Warren Medalist Milos Ninkovic #SydneyIsSkyBlue #Congrats pic.twitter.com/xlLzZX8Q5S— Sydney FC (@SydneyFC) 1 травня 2017 р.
Источник — ФК Сидней
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Дали карт бланш, заграв хлопець...
достаточно вспомнить список трансферов из Динамо на повышение последний был Ребров в Тоттенхэм и Каладзе в Милан.
Это было лет 15 назад так что проблема не в Нинковиче или Чернате. Проблема в философии Динамо.
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