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Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии

Бывший полузащитник «Динамо» стал обладателем медали Джонни Уоррена

  • 02.05.2017 00:01
  • 625 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Сидней. Милош Нинкович
© ФК Сидней. Милош Нинкович

Сербский полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович признан Игроком сезона 2016/2017 в чемпионате Австралии.

Экс-игрок киевского «Динамо» стал обладателем медали Джонни Уоррена, которая вручается лучшему футболисту Зеленого континента.

В составе «Сиднея» Нинкович выиграл чемпионат Австралии, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач в 27 матчах.

Источник — ФК Сидней

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 02.05.2017 00:06
    0
    Это говорит лишь о крайне низком уровне чемпионата. В Динамо ничем не запомнился, а в европейском чемпе из глубокого запаса и не вылез бы.
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    pulse240
      pulse240, 02.05.2017 00:32
    +1
    Brian10, 02.05.2017 00:06
    Это говорит лишь о крайне низком уровне чемпионата. В Динамо ничем не запомнился, а в европейском чемпе из глубокого запаса и не вылез бы.
    Их чемпионат уровнем с нашей УПЛ(без Динамо и Шахтёра). А так, жить в таком городе как Сидней это довольно круто)
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    Анатолий Чорнобук
      Анатолий Чорнобук, 02.05.2017 00:32
    -1
    Та в динамо йому грати не давали, був на підхваті, гроші отримував непогані...
    Дали карт бланш, заграв хлопець...
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    Юрий Гордиенко
    Юрий Гордиенко, 02.05.2017 00:45
    +1
    та Динамо погубило много перспективных ребят

    достаточно вспомнить список трансферов из Динамо на повышение последний был Ребров в Тоттенхэм и Каладзе в Милан.

    Это было лет 15 назад так что проблема не в Нинковиче или Чернате. Проблема в философии Динамо.
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