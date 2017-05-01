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Гол Джана, который должны признать лучшим в сезоне

Сумасшедший удар полузащитника «Ливерпуля» оценил весь стадион в Уотфорде

  • 01.05.2017 23:53
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liverpoolfc.com
© liverpoolfc.com

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан отличился феноменальном голом в ворота «Уотфорда». В компенсированное время первого тайма немец исполнил умопомрачительную бисиклету, которая заслуживает попасть в топы всех голевых хит-парадов.

К слову, гол Эмре Джана стал единственным в матче и позволил «Ливерпулю» немного оторваться от «Манчестер Сити» в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. 35-й тур

«Уотфорд» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: 0:1 – 45 Джан.

«Уотфорд» – Гомес, Мариаппа, Бритос (Кабаселе, 19), Янмат, Предль, Амрабат (Окака Чука, 85), Клеверли, Капу (Саксесс, 73), Дукуре, Ньянг, Дини.
«Ливерпуль» – Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Милнер, Вейналдум, Лейва, Коутиньо (Лаллана, 13; Клаван, 87), Джан, Фирмино, Ориги (Старридж, 84).
Предупреждения: Лейва (44), Предль (48), Капу (69), Саксесс (90).

Источник — Sport.ua

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