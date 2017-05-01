Барселона в следующем сезоне сменит спонсора на домашней форме

В сеть просочились фото возможной домашней формы каталонской «Барселоны» на сезон 2017/18.
Основное отличие от формы нынешнего сезона будет заключаться в ширине гранатовых полос, а также в эмблеме титульного спонсора на груди футболистов. Вместо авиалиний «Qatar Airways» испанцы будут рекламировать японскую компанию «Rakuten», которая занимается изготовлением электроники. Эмблема «Unicef» останется на своем прежнем месте.
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