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Барселона в следующем сезоне сменит спонсора на домашней форме

Вместо «Qatar Airways» на футболках Месси и компании будет красоваться логотип «Rakuten»

  • 01.05.2017 21:38
  • 806 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

В сеть просочились фото возможной домашней формы каталонской «Барселоны» на сезон 2017/18.

Основное отличие от формы нынешнего сезона будет заключаться в ширине гранатовых полос, а также в эмблеме титульного спонсора на груди футболистов. Вместо авиалиний «Qatar Airways» испанцы будут рекламировать японскую компанию «Rakuten», которая занимается изготовлением электроники. Эмблема «Unicef» останется на своем прежнем месте.

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