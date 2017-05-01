Комиссар ООН: Фаны Динамо в одежде Ку-клукс-клана – это очень тревожно

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн прокомментировал ситуацию с проявлениями неонацизма на матче 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

«То, что мы видели в Украине фанатов «Динамо» в одежде Ку-клукс-клана и со свастикой – это очень тревожно.

Такие вещи требуют более глубокого внимания со стороны ФИФА. Разжигание ненависти не должно допускаться на крупных спортивных соревнованиях», – сказал футбольный чиновник.