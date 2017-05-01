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Комиссар ООН: Фаны Динамо в одежде Ку-клукс-клана – это очень тревожно

Зейд Раад аль-Хусейн считает, что разжигание ненависти не должно допускаться на крупных аренах

  • 01.05.2017 20:31
  • 169 просмотров
  • 1 комментария
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vk.com/troublemakersultrasaction
© vk.com/troublemakersultrasaction

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн прокомментировал ситуацию с проявлениями неонацизма на матче 26-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

«То, что мы видели в Украине фанатов «Динамо» в одежде Ку-клукс-клана и со свастикой – это очень тревожно.

Такие вещи требуют более глубокого внимания со стороны ФИФА. Разжигание ненависти не должно допускаться на крупных спортивных соревнованиях», – сказал футбольный чиновник.

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Комментарии
    Football877
    online
      Football877, 01.05.2017 20:35
    -2
    А болельщики шахтера в футболках с гитлером - это нормально??
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