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Президент Металлурга: «Если кто-то сливает – то не в 13 же мячей»

Андрей Богатченко не имеет подозрений к своим игрокам

  • 01.05.2017 20:05
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fcmetalurg.zp.ua. Андрей Богатченко
© fcmetalurg.zp.ua. Андрей Богатченко

Президент запорожского «Металлурга» Андрей Богатченко прокомментировал разгромное поражение от «Энергии» (1:13).

«Президент ПФЛ Сергей Макаров спросил, что случилось и как так произошло. Я сам не смог объяснить.

У меня подозрений особых нет. Мы вроде бы бились, нельзя сказать, чтобы кто-то останавливался. Да и видно было, что результат игры небезразличен коллективу – конфликты начались, уже после шестого и седьмого пропущенного мяча пошел такой напряг, что слава Богу, что вообще доиграли.

И между собой у нас были стычки, и с соперниками – пошел балаган такой, после игры чуть не подрались, сами понимаете. Считаю, что если кто-то сливает – то не в 13 же пропущенных мячей», – сказал Богатченко.

Источник — Sportarena

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