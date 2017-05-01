Президент Металлурга: «Если кто-то сливает – то не в 13 же мячей»

Президент запорожского «Металлурга» Андрей Богатченко прокомментировал разгромное поражение от «Энергии» (1:13).

«Президент ПФЛ Сергей Макаров спросил, что случилось и как так произошло. Я сам не смог объяснить.

У меня подозрений особых нет. Мы вроде бы бились, нельзя сказать, чтобы кто-то останавливался. Да и видно было, что результат игры небезразличен коллективу – конфликты начались, уже после шестого и седьмого пропущенного мяча пошел такой напряг, что слава Богу, что вообще доиграли.

И между собой у нас были стычки, и с соперниками – пошел балаган такой, после игры чуть не подрались, сами понимаете. Считаю, что если кто-то сливает – то не в 13 же пропущенных мячей», – сказал Богатченко.