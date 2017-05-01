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ЦУРИКОВ: «После таких поражений испытываешь чувство опустошенности»

Полузащитник «Александрии» – о поражении от «Шахтера»

  • 01.05.2017 19:45
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ФК Александрия. Андрей Цуриков
© ФК Александрия. Андрей Цуриков

Полузащитник «Александрии» Андрей Цуриков поделился впечатлениями после поражения от «Шахтера»(1-0):

- Могу сказать, что после такого матча было только одно чувство - опустошенности. Мы показали довольно активную, достойную игру, и в итоге остались без заработанных очков.  Так что, конечно, все ребята сейчас немного расстроены.

- Но, тем не менее, игра, которую вы продемонстрировали в матче против лидера чемпионата, вселяет оптимизм! Впереди еще 4 тура и у команды есть неплохие шансы побороться с «Зарей» за бронзу. Что думаете по этому поводу?
- Если будем действовать в том же духе, то набранные очки не заставят себя долго ждать. А по поводу бронзы, то в первую очередь перед нами стоит задача попасть в пятёрку. Если получится её перевыполнить - хорошо. Так что, все зависит только от нас самих.

- Вы очень хорошо провели первый тайм, где имели несколько отличных шансов забить. Почему во втором тайме команда перешла на более оборонительную тактику?
- Возможно, психологически уже хотели сохранить как минимум ничейный счёт, поэтому игра во втором тайме показалось менее зрелищной.

- Как оцените новую тактическую схему команды, которую анонсировал главный тренер перед матчем?
- Схема выглядет довольно интересной, при ней удобно обороняться.

- Ваша аренда в «Александрии» истекает в конце текущего сезона. Вы говорили, что уже не хочется скитаться по арендам и хотелось бы подписать полноценный контракт. Не обсуждали это с руководством «Александрии»?
- Да, аренда истекает в конца этого чемпионата. По поводу моего будущего на данный момент пока ничего не решено.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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