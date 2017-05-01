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Шейх аль-Фахад покинул совет ФИФА после обвинений в коррупции

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов подал в отставку с руководящего поста

  • 01.05.2017 19:30
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rsport.ru. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах
© rsport.ru. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), действующий член совета Международной федерации футбола (ФИФА) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах покинул руководящий орган ФИФА после обвинений в коррупции со стороны Минюста США. Об этом сообщил сам функционер в заявлении.

«Относительно обвинений в нелегальных платежах Лая, то я могу только повторить свое предыдущее заявление и опровергнуть их. Однако я не хочу, чтобы это дело наложило отпечаток перед грядущими конгрессами ФИФА и Азиатской конфедерации футбола (AFС). Поэтому я решил, что это будет в интересах ФИФА и АФК, если я покину все свои футбольные посты и не буду принимать участия в новых выборах в совет ФИФА», - сказано в заявлении.

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил $100 тыс. от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (AFC), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу.

Кроме того, в период с 2009 по 2014 год он получил около $850 тыс. от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов. Из-за этого ФИФА временно отстранила его от футбольной деятельности на 90 дней с возможным продлением еще на 45 дней, а позднее в СМИ появилась информация, что Минюст США обвиняет шейха Ахмада в причастности к данному делу.

В субботу издание Der Spiegel сообщило, что Комитет по этике ФИФА проводит новое предварительное расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино. По данным немецких журналистов, речь идет о связях швейцарца с связей с футбольным функционером, миллионером из Зимбабве Филиппом Чиянгвой.

Источник — Newsru.com

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