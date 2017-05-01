Олег ДАНЧЕНКО: «Лига Европы – наша мечта. Но мы пока к ней не готовы»

Защитник «Черноморца» Олег Данченко прокомментировал разгромное поражение от «Динамо»(1-4):



- Эта игра нам не удалась. Хотели хорошо сыграть, но пропустили быстрый гол, который нас сильно надломил. Несмотря на это, всё же пытались играть в свою игру. Где-то получалось, где-то нет. Считаю, что уступили киевлянам заслуженно. Такие игры бывают, ничего не поделаешь. Впереди еще 5 матчей, будем стараться в них по максимуму взять очки.



- После успешных матчей с «Зарей» и «Шахтером», многие ожидали от вас сенсацию и с киевлянами. Что помешало сыграть так же удачно, кроме кадровых проблем?

- Да, мы тоже рассчитывали на очки в этом матче, но, не получилось. Конечно, не хватило тех ребят, которые не сыграли, они бы на поле точно не помешали. Но у нас есть равноценные замены, так что действовали на поле как единый коллектив. Спокойно разберем эту игру, тренеры укажут на ошибки и будем двигаться дальше.



- Тот факт, что номинально домашний матч против «Динамо» пришлось играть в Киеве, как-то сказался на психологическом настрое? Трибуны все-таки больше поддерживали киевлян.

- Не хотелось бы комментировать этот момент. Скажу только, что при своих трибунах и для своих болельщиков играть, само собой, приятнее.



- «Черноморец» в первых матчах второго этапа показал, что не случайно оказался в первой «шестерке». Учитывая спад в игре у «Зари» и непростой календарь «Александрии», как оценишь шанс зацепиться за Лигу Европы? И готова ли команду на следующий сезон к этому?

- Мы просто выходим на каждый матч и стараемся хорошо сыграть, стремимся добыть положительный результат для своих болельщиков. А на счет Лиги Европы, думаю, пока рано говорить. Конечно, это мечта для многих футболистов, но на данный момент мы не готовы к этому. Сейчас наша цель - выходить и играть в свою игру. Посмотрим, как сложится концовка чемпионата.



- Твоя аренда в «Черноморце» рассчитана до конца сезона. Что можешь сказать по поводу своего будущего? Есть желание вернуться в «Шахтер» уже этим летом?

- Для себя ставлю самые высокие задачи. Конечно, хотелось бы в будущем закрепиться в «Шахтере», поэтому в оставшихся матчах приложу максимум усилий, чтобы показать себя с лучшей стороны. Но на данный момент, все мои мысли связаны с «Черноморцем», буду стараться приносить пользу команде, пока я защищаю её цвета!



Александр НАГОЛЮК