Третьим будешь?

Те, для кого вся интрига чемпионата Украины заключалась в борьбе за первое место, уже должны были перестать им интересоваться. Стало быть, пишу для вас – тех, кого волнует турнир в целом. Так сложилось, что внизу все уже украдено до нас: вряд ли судьбу аутсайдеров будут решать чисто спортивные результаты. Вверху же четверо из шести продолжают рубку по всей площадке.

На повестке дня вопрос о третьем призовом месте, дающем право начинать Лигу Европы в группе. А также – о третьем лишнем (оно же шестое), оставляющем неудачника при своих интересах. Почему третьем, а не четвертом? Шансы «Зари» остаться без ЛЕ выглядят скорее теоретическими.

Как мы уже привыкли, понятие «хозяева поля» в пятом туре носило условный характер. «Олимпик» теперь опять принимает гостей в Киеве, «Шахтер» не так давно обосновался в Харькове, а «Динамо» выездной матч против «Черноморца» и вовсе проводило дома. Обычный украинский футбольный сюрреализм, увенчанный чемпионством «бездомной» команды.

И вновь, как почти в каждом туре, нас ждал один полноценный матч уровня шести лучших, один разгром, и один скупой на моменты поединок добытчиков результата. Лично я в своих ожиданиях ошибся только на счет «Александрии». Но и здесь многое объяснил бы тем, что, как показалось, «Шахтер» уже начал праздновать свой юбилейный триумф.

Перейдем к нашим зрительским критериям и субъективным оценкам автора.

Зрелищность. Пожалуй, впервые «четыре с минусом».

В Харькове и на НСК «Олимпийский» мы наблюдали вполне смотрибельную игру – по 8-9 голевых моментов плюс 2-3 полумомента, стоящих упоминания. На стадионе «Динамо» более половины матча, в смысле зрелища, пошли насмарку. Содержательными здесь получились дебют и эндшпиль, что, в какой-то мере, спасло эту игру.

Интрига. Увы, больше «тройки» не поставишь, чему виной провал «Черноморца». Гол Ярмоленко уже на второй минуте не оставил надежд на полноценную борьбу за очки. Еще до перерыва счет стал крупным, тогда как свой первый голевой момент одесситы создали только во втором тайме.

Зато в Харькове Феррейра принес победу «Шахтеру» лишь на 81-й минуте. А «Заря» могла ее вырвать уже перед самым финальным свистком: штрафной удар Гречишкина отразил Махарадзе.

Логика. «Тройка» чистой воды.

Наиболее закономерный исход случился на «Динамо»: по моим скромным подсчетам, «Олимпик» с «Зарей» «наиграли» ровно на 1:1. При том, что у «олимпийцев» моменты были все же покруче.

Победа «динамовцев» не вызывала сомнений почти изначально. Но, как бы это ни показалось странным, счет голевых шансов в матче - 6:3 в их пользу, а следовательно, более логичным на табло было бы 2:1. Однако сначала киевляне реализовали три возможности из четырех, и лишь потом позволили сопернику что-то созидать. А визуально имели колоссальное преимущество.

Соглашусь с Шараном в том, что в Харькове справедливее ход игры отразил бы ничейный счет. Если в первом тайме «Александрия» по голевым моментам вела 4:0, то после перерыва, не считая полумоментов, мы наблюдали ровно противоположную картину. Типичные 1:1 смотрелись по итогам матча.

Судейство. Четыре балла. Признаюсь честно, общался со своим консультантом только по игре «Черноморца» с «Динамо»: в других случаях, на мой взгляд, все было достаточно очевидно, и я полностью согласен со мнением комментаторов.

А вот фол, усмотренный Можаровским в действиях Безрука против Ярмоленко, вызвал сомнения.Которые разделяет мой собеседник:«Пенальти, на мой взгляд, не было. Упал без касания вратарем».Естественно, это никак не повлияло на результат. И, кому угодно, тот может считать такую избирательность волюнтаризмом одессита.

И, конечно, совершенно уверен в том, что, когда мяч отскакивает в руку рикошетом от другой части тела игрока (как это было с Федоривым из «Олимпика» на 90-й минуте), ни о каком пенальти речь не может идти априори.

Между тем Вернидуб громогласно вещал о том, что «Заре» не дают уже четвертый пенальти. Специально просмотрел все свои записи с начала финального турнира. Обнаружил лишь руку Гармаша, которую мы с Вами условились криминалом не считать. Кому интересно, см. подробнее об этом в материале под названием «Мертвые души».

Что порядком надоело, так это перманентные комментарии судейства главным тренером «Зари». Зачастую откровенно хамские. Да, слышать мы их стали только в последнее время, по известным причинам. Но они способны подкорректировать наше представление об этом, казалось бы, богобоязненном и адекватном человеке, не правда ли?

Что однозначно понравилось, это решительное пресечение бурного несогласия игроков с действиями арбитра. Во всех трех матчах и невзирая на лица. Давно пора, аплодирую. Дело футболистов – играть, а не «включать активистов».

Везение. Еще ни разу в турнире Первой шестерки Фортуна не проявляла себя так активно. И впервые ее помощь сыграла вполне себе судьбоносную роль.

На 13-й минуте матча перекладина ворот уберегла от гола «Зарю» после удара Сергийчука. И уже через четыре минуты луганчане повели в счете.

Но подлинным любимцем госпожи Удачи зарекомендовал себя «Шахтер». Перекладина на 9-й минуте (бил Банада) и стойка на 41-й (Полярус) – это вам не баран чихнул, при итоговом 1:0.

Личности. Где-то на «четверочку». Выделил бы пятерых игроков из трех команд.

Вне конкуренции Ярмоленко, участвовавший во всех шести потенциально голевых эпизодах для «Динамо».

Вновь ярко отыграл Полярус, принявший участие почти во всех серьезных атакующих акциях «Александрии».

Третьим, пожалуй, назову Виду, «наследившего» у обоих ворот. В «Шахтере» запомнился Срна. Разумеется, во втором тайме.

Ах да, и еще остался в памяти юный Кравченко, начинавший две голевые атаки киевлян.

Среди вратарей наиболее убедительно смотрелся александриец Новак – три-четыре «взрослых» сэйва.

Голы. Возможно, даже «пять с минусом».

За вычетом пенальти и немного нелогичного, по эпизоду, гола «Черноморца», все прочие были на уровне. Отметим, что половина – четыре из восьми – забиты головой.

В своем личном хит-параде лучшим бы определил первый мяч «Динамо» (Кравченко – Шепелев – Ярмоленко).

Второе место отдам голу «Зари» (Харатин–Петряк – Паулиньо).

Третье – второму голу «Динамо» (Кравченко – Ярмоленко – Беседин).

Очередность достаточно условная. Но то, что в тройке должны быть именно эти забитые мячи, для меня очевидно.

Симпатии и антипатии. Впервые за пять туров с ними не определился. Не увидел команды, чья игра явно выделялась бы в ту или иную сторону.

«Олимпик» с «Зарей» - без комментариев. В остальных матчах команды радовали глаз, максимум, по тайму. Понятное дело, «Динамо», решив свою задачу еще до перерыва, могло себе позволить доигрывать по счету. Но не это способно вызвать симпатии любителя игры. Не забудем и о кадровых проблемах «Черноморца», уж не сочтите за оправдание.

С другой стороны, вот как-то не стыдно за Одессу, несмотря ни на что. И теперь, после половины турнира ПШ, понимаешь, что и никчемность домашней игры с «Олимпиком» - не вина команды, а ее беда. Повинны в которой другие. Цитирую Славу Кульчицкого, в представлении, надеюсь, не нуждающегося.

На стадионе «Черноморец» в Одессе электроподогрева нет! Об этом заявил самый авторитетный агроном страны… Анатолий Колоша. Снег не убрали, газон замерз, а оттаяв – превратился в бассейн. Вода стояла две недели, и поле за это время, задохнувшись, погибло. Траву пришлось пересевать заново. Проводить матчи на стадионе можно будет лишь в сентябре.

Если это действительно так, то любой успех команды Бабича, добытый в условиях тотального выезда, можно будет приравнять к маленькому, но спортивному подвигу. Который парадоксально органично впишется в наши футбольные реалии в стиле сюр.

Много пишу о «Черноморце»? А кто еще у нас стал возмутителем спокойствия в третьем круге?

Посещаемость. Средняя, ожидаемо, оказалась рекордно низкой для ПШ – немногим более 4200 человек на матче.

Обновлен и антирекорд турнира: на игру «Олимпика» с «Зарей» в Киеве, по официальным данным, пришло 1138 человек. Тоже, в общем-то, прогнозируемо.

Приходится воздерживаться от термина «зрители», поскольку таковых приходит все меньше. Стадионы оккупировали классические горлодерики. И ладно бы они только горло драли. Несмолкаемая от свистка до свистка канонада на игре «Динамо» с «Черноморцем» - это футбольная атмосфера? Уверен, часть присутствующих после этого заречется ходить на футбол.

В Киеве это происходит не впервой. Теперь представьте, что на матче присутствует представитель УЕФА. В прошлый раз – «ни разу не расизм», теперь – это милое развлечение. Сколько еще будут испытывать терпение и как далеко способны зайти, чтобы у нас все-таки отобрали финал Лиги чемпионов? Или, в интересах большой политики, глаза будут закрываться на все?

И да, разумеется, это же все нагнетают и провоцируют вот такие юричи. Сиди себе, помалкивай, и будет нам счастье…

Турнирное положение. «Шахтеру» нужна одна победа, для того чтобы оформить чемпионство. «Динамо» уже с «серебром» и ЛЧ. Все интересное – ниже. Где продолжаются поиски третьего призера и третьего лишнего.

«Заря» увеличила свой отрыв от преследователей на очко, но ее игра по-прежнему не убеждает в превосходстве над ними. И попытки переложить ответственность за результаты на судей – лишнее тому подтверждение.

«Олимпик» подтянулся к зоне ЛЕ и теперь отстает от «Александрии» и «Черноморца» всего-то на очечко. Здесь нынче совсем горячо.

Анонсы. В следующем туре «Шахтер» принимает «Зарю». Думается, Фонсека сделает все, чтобы добыть вожделенный титул уже в этой игре.Ко всему прочему,команда Вернидуба будет в очередной раз ослаблена отсутствием арендованных игроков.

«Александрия» едет в Киев. С одной стороны, не имеющихтурнирной мотивации «динамовцев» могут усыпить два погрома соперников кряду плюс третий, имевший место в Александрии в прошлом круге. Тогда как команда Шарана солидно смотрелась в Харькове. С другой стороны, а банально хватит ли ее на два таких поединка с фаворитами подряд?

«Олимпик» ждет «Черноморец». А нас с Вами ожидает отчаянная «лобовуха» за место под европейским солнцем и поближе к «бронзе». Перед победителем этого матча могут открыться заманчивые перспективы. Именно поэтому феерии здесь ждать, увы, не приходится.

Но, не знаю, как Вам, а мне довольно-таки любопытно, чем же закончится вся эта игра в третьего лишнего. Не только потому, что я смотрю на нее из Одессы. Да и с «бронзой» еще не все дорешено.

Пару слов о комментаторах. Показалось, что Вацко вел репортаж о киевском матче из студии. Ибо комментировал картинку, но не то, что режиссер упускал и показывал нам с опозданием. Если так, то, вкупе с «бундеслиговским» снобизмом и сарказмом в отношении участников игры, это никак не способствует популяризации ЧУ. Скорее свидетельствует о неуважении к нему.

Ну, и Венглинский, с его юмором на уровне доктора Ливси из старинного мультика «Остров сокровищ». Впрочем, это дело вкуса: кому и кобыла невеста. А вот история о том, как великие учили его избегать офсайда, позабавила. Дело в том, что в свое время в «Черноморце» Олег бил рекорды, по сути, живя на поле «вне игры».

Но это так – для разнообразия. Мы же с Вами не только зрители, но и слушатели поневоле.