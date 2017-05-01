ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко должен «тащить» в топ-матчах, а не с Черноморцем»

Виктор Леоненко рассказал, почему не считает игрока «Динамо» Андрея Ярмоленко классным и стабильным футболистом, который может стоить дорого.



— В матче против «Черноморца» Ярмоленко хорошо сыграл, тут ничего не скажешь, молодец. А вот когда смотришь на его игру в поединках против «Шахтера» или прошлогодние матчи с «Челси» (а в то время лондонский клуб был очень слабым), то там мы почему-то не видим Андрея.



Когда команда играет плохо, лидер должен «тащить» ее на себе. Потому он и лидер. А когда команда играет хорошо – как например, «Шахтер» – тогда любому игроку легко сделать результат. Лидер должен везде быть лидером, вне зависимости от матча. Ярмоленко выпадает тогда, когда он нужен. С «Николаевом» и «Черноморцем» могут и другие сыграть. А он как раз нужен в топовых матчах. Получается, что в матчах со слабыми соперниками он делает игру, а с сильными Андрея не видно. Потому он не считается классным футболистом. Классный футболист – это тот, кто стабильно играет хорошо. Поэтому Ярмоленко и не может стоить дорого: такие игры, как с «Черноморцем», никто не смотрит.