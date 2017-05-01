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ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко должен «тащить» в топ-матчах, а не с Черноморцем»

Специалист считает, что лидер «Динамо» не может стоить дорого

  • 01.05.2017 17:51
  • 1082 просмотров
  • 9 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко

Виктор Леоненко рассказал, почему не считает игрока «Динамо» Андрея Ярмоленко классным и стабильным футболистом, который может стоить дорого.

— В матче против «Черноморца» Ярмоленко хорошо сыграл, тут ничего не скажешь, молодец. А вот когда смотришь на его игру в поединках против «Шахтера» или прошлогодние матчи с «Челси» (а в то время лондонский клуб был очень слабым), то там мы почему-то не видим Андрея.

Когда команда играет плохо, лидер должен «тащить» ее на себе. Потому он и лидер. А когда команда играет хорошо – как например, «Шахтер» – тогда любому игроку легко сделать результат. Лидер должен везде быть лидером, вне зависимости от матча. Ярмоленко выпадает тогда, когда он нужен. С «Николаевом» и «Черноморцем» могут и другие сыграть. А он как раз нужен в топовых матчах. Получается, что в матчах со слабыми соперниками он делает игру, а с сильными Андрея не видно. Потому он не считается классным футболистом. Классный футболист – это тот, кто стабильно играет хорошо. Поэтому Ярмоленко и не может стоить дорого:  такие игры, как с «Черноморцем», никто не смотрит.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.05.2017 17:55
    +3
    А когда команда играет хорошо – как например, «Шахтер»
    - интересно Ахметову удобно сидеть с Витиным языком в *опе?
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    samird
      samird, 01.05.2017 18:04
    -4
    Витя, девочка наконец стала "никем"? Ты же смотрел матч?
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    Ihor8
      Ihor8, 01.05.2017 18:07
    0
    В чем то он прав. Посмотрим как Ярмоленко сыграет в финале кубка, вот тогда и поймем его клас
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    Илья Лычагин
      Илья Лычагин, 01.05.2017 18:11
    +7
    А в чем он не прав
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    fff
    online
      fff, 01.05.2017 18:16
    +3
    Ihor8, 01.05.2017 18:07
    В чем то он прав. Посмотрим как Ярмоленко сыграет в финале кубка, вот тогда и поймем его клас
    А когда он блистал в матчах с шахтёром?что-то не припомню
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    Elblanko
      Elblanko, 01.05.2017 18:59
    0
    коли команда грає проти сильного суперника, один футб тягнути всю команду не може. потрібно, шоб всі відповідали високого рівню. того й не видно його.
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    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 01.05.2017 19:03
    -1
    А кто из игроков шахтера блистает с сильными соперниками????
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    tolik.61fut
    online
      tolik.61fut, 01.05.2017 19:05
    0
    Знаючи гру Ярмоленка, Фонсека кидатиме на нього зразу 2-3 крота, щоб закрити його на глухо. Вот і вся тактика.
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    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 01.05.2017 19:06
    0
    Те же кроты в первую очередь нейтрализуют Ярмоленко (чаще - за гранью фола, откровенно охотятся за нм). Беда в том, что запасного варианта на этот случай Ребров не придумал.
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