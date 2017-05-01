Павел МЯГКОВ: «Шансы на 3-е место? Думаю, это вполне реально»

Защитник «Александрии» Павел Мягков прокомментировал поражение от «Шахтера» со счетом 1-0:



- Обидно проигрывать в таком матче. Как по мне, так мы заслуживали хотя бы одно очко. Первый тайм мы провели очень хорошо, во втором слишком низко сели к своим воротам. Если смотреть по игре, то не считаю результат матча закономерным. Ничья была бы справедливым итогом.



- Даже главный тренер «Шахтера» отметил, что вы сегодня не заслуживали поражения. Что позитивного можно выделить из этого матча?

- Наверное то, что у нас получалось играть в футбол, а не бить мяч просто так. Неплохо сыграли в обороне, да и в атаке относительно получалось создавать моменты.



- В первом тайме команда имела несколько хороших возможностей для взятия ворот. Как думаешь, если бы Банада реализовал свой момент в начале игры, матч сложился бы иначе?

- Однозначно! Думаю, тогда бы мы точно не проиграли. В матчах с грандами такие возможности надо реализовывать, только так можно добиться положительного результата в подобных поединках.



- Как оценишь новую тактическую схему, которую вы впервые использовали в этом матче?

- Как по мне, то схема довольно неплохая. Просто еще нужно время, чтобы ее полностью освоить, тогда она начнет приносить результат.



- Марлос в своем комментарии к матчу отметил плотные оборонительные действия команды и удивился, почему так не играют против «Динамо», а только против «Шахтера». С киевлянами вы использовали немного другую тактику?

- Просто сегодня мы играли по новой схеме, вот так и получилось. У нас практически под каждую команду своя тактика, исходя из того, кто как играет. С «Динамо» мы тоже пытались играть от обороны.



- Сейчас между «Александрией» и «Зарей» всего 5 очков за 4 тура до конца чемпионата, при этом у луганчан сейчас наблюдается спад. Как оценишь шансы зацепиться за 3-е место? Все-таки, прямое попадание в групповой этап Лиги Европы - хороший стимул.

- Думаю, это вполне реально. Просто нужно выходить и бороться в каждой оставшейся игре. А там посмотрим.



Александр НАГОЛЮК