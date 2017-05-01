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СТУПАР: «Ярмоленко «подрисовывает» падения в штрафной площади»

Экс-арбитр ФИФА оценил действия лидера киевлян в последних матчах

  • 01.05.2017 17:17
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар отметил, что нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко добавляет красок к падениям в штрафной площади соперников. В то же время, специалист считает, что пенальти в ворота «Черноморца» в матче 27 тура УПЛ был назначен верно. 

«Матч не был проблематичным для арбитра. Пенальти, назначенный Можаровским за фол Безрука против Ярмоленко, справедливый. Вратарь рукой задел Андрея и этого оказалось достаточно для того, чтобы нападающий «Динамо» упал на газон.

Хотя Ярмоленко «подрисовывает» – это тоже нужно признать. Андрей умело добавляет красок при контакте с оппонентом, не оставляя судьям выбора. Это же произошло и в Николаеве, когда Екатерина Монзуль назначила пенальти за фол против Ярмоленко», – сказал Ступар.

Источник — ua-football

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