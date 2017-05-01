Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар отметил, что нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко добавляет красок к падениям в штрафной площади соперников. В то же время, специалист считает, что пенальти в ворота «Черноморца» в матче 27 тура УПЛ был назначен верно.

«Матч не был проблематичным для арбитра. Пенальти, назначенный Можаровским за фол Безрука против Ярмоленко, справедливый. Вратарь рукой задел Андрея и этого оказалось достаточно для того, чтобы нападающий «Динамо» упал на газон.

Хотя Ярмоленко «подрисовывает» – это тоже нужно признать. Андрей умело добавляет красок при контакте с оппонентом, не оставляя судьям выбора. Это же произошло и в Николаеве, когда Екатерина Монзуль назначила пенальти за фол против Ярмоленко», – сказал Ступар.