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Владислав АЛЕКСЕЕВ: «Мы – Динамо и должны выигрывать все матчи»

Игрок молодежной команды киевлян – о досрочном чемпионстве

  • 01.05.2017 16:53
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Нападающий динамовской команды U-19 Владислав Алексеев в последнее время отличается высокой результативностью.

В домашнем матче со «Сталью» форвард отметился дублем. А всего в последних четырех матчах Влад забил шесть мячей. После игры динамовец ответил на вопросы журналистов:

- Перед нами с самого начала сезона стояла задача выиграть чемпионат. Мы – «Динамо» Киев и должны это делать. Хорошо, что досрочно, за четыре тура получилась стать чемпионами. Теперь будет намного легче.

- Можно сказать, что сегодня вы по-особенному раскрылись, учитывая два быстрых гола головой?
- Я должен был уже давно раскрыться. Просто не складывалось. Слава Богу, что сейчас прорвало. Наконец, начал забивать и отдавать голевые передачи. Это моя задача, которую тренеры озвучивают перед каждой игрой. Так что ничего особенного в этом не вижу.

- Как находите свободное пространство во вратарской площади?
- На тренировках постоянно отрабатываем удары. Тренеры мне говорят, чтобы я всегда шел на добивание, на мяч и забивал голы.

- При счете 2:0 игра должна была пойти легче, могли играть более раскрепощено?
- Конечно, но 2:0 – считаю, скользкий счет. Если бы пропустили один, у нас мог возникнуть мандраж. Хорошо, что сразу забили третий мяч, и во втором тайме было намного легче. Правда, первые минут 10 мы играли несобранно, но потом собрались. Пропустили, конечно, не очень хороший гол, но ничего не поделаешь. Главное, что выиграли 4:1.

- Что можете сказать о своих забитых мячах? С чем связана такая высокая результативность в последнее время?
- Тренеры вдохновляют. Я уже давно не забивал, а нападающий должен это делать. Так что просто выполняю свою работу.

- Юрий Мороз говорит, что помимо голов от вас требует лучше себя проявлять в других моментах. Над чем именно еще нужно работать?
- Я не считаю себя уже хорошим футболистом. Мне еще над многим нужно работать. Тренеры говорят мне почаще забивать, открываться под мяч, в глубину, постоянно бежать вперед и прессинговать защитников. Я стараюсь это делать как можно лучше.

- После того, как задача решена, каким будет настрой на оставшиеся матчи после досрочного чемпионства?
- Это достижение никак не отразится на нашей мотивации. Мы – «Динамо» и должны выигрывать все матчи. Остались такие игры, что мы должны легко в них брать по три очка. Надеюсь, что мы все поединки выиграем.

- Очковое расстояние имеет для вас какое-то значение?
- Нет, конечно. Мы просто должны выигрывать все матчи и доказывать, что мы лучшие.

- Расстроены тем, что не удалось сделать хет-трик, ведь моменты для этого были?
- Еще не вечер (улыбается), еще сделаю.

Источник — ФК Динамо Киев

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